في حرب غير مباشرة بين امريكا وايران.. البنتاغون يعلن اليوم تنفيذ ضربات جوية دقيقة على مواقع لـ"حزب الله" العراقي
أهم العناوين
جرينتش+2 01:03
أزهـر اللـوز ..

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني