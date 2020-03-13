أردوغان بين شقيّ الرحى.. إدلب وطرابلس

خلافا لمعظم دول العالم.. وزارة الصحة تعلن خلو الاردن من مرضى الكورونا بعد مغادرة المصاب الوحيد المستشفى اليوم
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