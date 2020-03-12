مايك بينس يتوقع آلاف الإصابات .. ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في امريكا كارثة على المستوى الوطني
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جرينتش+2 08:05
وزارة الخارجية الصينية تتهم الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان

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