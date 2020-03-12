وزارة التربية توقف كافة الانشطة والمسابقات والمهرجانات والاحتفالات الطلابية

اصدر أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، تعميما على مديريات التربية والتعليم والتعليم الخاص والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، بقضي بوقف جميع الفعاليات والانشطة الطلابية والمسابقات والمهرجانات والاحتفالات والمسرح المدرسي وحفلات التخرج.

وقال العجارمة في تعميمه: “قررت وقف جميع الفعاليات والانشطة الطلابية والمسابقات والمهرجانات والاحتفالات والمسرح المدرسي وحفلات التخرج بجميع اشكالها حتى اشعار آخر”.

كما أكدت وزارة التربية أن منظومة التعلم عن بعد عبر منصتها الإلكترونية “نور سبيس”، ستكون مجانية، ولن يترتب على الطلبة أي مبالغ مادية لقاء الدخول عليها.

وقالت الوزارة إن تفعيل المنصة الإلكترونية وتوفير المحتوى التعليمي للطلبة عليها، يأتي في إطار الخطة البديلة التي أعدتها في حال تعطيل المدراس في المملكة احترازيا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأكدت الوزارة وجود بدائل للوصول للطلبة في جميع المناطق، من خلال بث المواد التعليمية تلفزيونياً.