بعد وقف استقبال الرحلات الاوروبية.. ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في امريكا كارثة على المستوى الوطني
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جرينتش+2 01:42
وزارة التربية توقف كافة الانشطة والمسابقات والمهرجانات والاحتفالات الطلابية

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