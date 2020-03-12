نيللي كريم: دوري في مسلسل “100 وش” الرمضاني سيشكل مفاجأة للجمهور

اعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، إنها ستقدم في مسلسل (100 وش)، المقرر عرضه في رمضان المقبل، شخصية جديدة تلعبها لأول مرة بشكل يمثل مفاجأة للجمهور، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأضافت نيللي كريم – في تصريح اليوم الخميس – أنها تجسد شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل في صالون حريمي، لكنها تهوي النصب مما يجعلها تتمكن من شراء محل “كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.

وأشارت إلى أن المسلسل مكتمل العناصر وأحداثه ستفاجئ الجمهور، لافتة إلى أن تحمسها للتجربة جعلها تتجاوز الشعور بالإرهاق بسبب تكثيف ساعات التصوير بصورة كبيرة يوميا حيث صورت ما يقرب من 28 يوما حتى الآن.

وأضافت أن ما يهمها في العمل الدرامي التلفزيوني هو السيناريو وموضوع العمل، مشيرة إلى أن الممثل المحترف ينبغي أن يتقمص جميع الشخصيات وليست هناك شخصية أحب إلي من أخرى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت، حيث يقع أبطال العمل في العديد من المفارقات الكوميدية، ويجري تصويره في أكثر من لوكيشن أبرزها بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر.

ويشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، بيومي فؤاد، عمر الشناوي، شريف دسوقي، محمد عادل، وعلا رشدي، ودينا ماهر، ولؤي عمران، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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