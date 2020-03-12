بعد وقف استقبال الرحلات الاوروبية.. ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في امريكا كارثة على المستوى الوطني
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جرينتش+2 01:42
طوارئ.. رفع تصنيف المنخفض الجوي القادم إلى درجة العاصفة،رياح قوية مع أمطار غزيرة وسيول ورعود الليلة وغدا وبعد غد

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