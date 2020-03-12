طوارئ.. رفع تصنيف المنخفض الجوي القادم إلى درجة العاصفة،رياح قوية مع أمطار غزيرة وسيول ورعود الليلة وغدا وبعد غد

أعلن مركز “طقس العرب” الإقليمي للأرصاد و التنبؤات الجوية عن ارتفاع تصنيف المُنخفض الجوي القادم إلى الدرجة الرابعة (درجة العاصفة) وفقاً للمقياس المُبتكر لتصنيف المُنخفضات الجوية في الأردن. و أفاد المُتنبئون الجويون في غرفة عمليات مركز “طقس العرب” بأنه يتم مُتابعة آنية و حثيثة لآخر مُتسجدات و معلومات هذا المُنخفض الجوي عبر الأقمار الاصطناعية و نماذج المُحاكاة الحاسوبية و محطات الرصد الجوي و سيتم عمل تحديثات دورية لشدة المُنخفض الجوي.

و تبين من خلال آخر المعلومات و البيانات المُحللة و المُستلمة بأن المنخفض الجوي القادم ارتفع تصنيفه إلى الدرجة الرابعة (درجة العاصفة)، و ذلك لعدة أسباب لعل من أهمها هو توقع إنخفاض قيم الضغط الجوي في مركز المُنخفض الجوي شمالي الأراضي المصرية إلى قيم قياسية تصل إلى 983 مليبار و هي قيم غير معهودة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المُتوسط و لم يسبق أن سُجلت من قبل في المنطقة إلا رُبما مرة واحدة خلال آخر 100 عام. و يأتي تأثير هذا الانخفاض الحاد على الضغط الجوي على شكل رياح شديدة و عاصفة تهب على المملكة مع ساعات هذه الليلة (ليلة الخميس-الجمعة) حيث تُشير بعض نماذج المُحاكاة الحاسوبية إلى أن سرعة هبات الرياح قد تتجاوز 120كم/ساعة في العديد من المناطق بما فيها مناطق الأغوار و البحر الميت. و تُعتبر هذه السرعات من الرياح غير معهودة في الأردن. و تترافق هذه الرياح مع هبوب عواصف ترابية و رملية تطال أجزاء من المُدن الأردنية و تؤدي إلى تدني و رُبما إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.

و على صعيد مُتصل، يُتوقع أن تهطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار بمشيئة الله خاصة مع ساعات هذه الليل و بالتزامن مع الرياح الشديدة، و لا يُستبعد أن تترافق هذه الزخات الغزيرة من الأمطار مع ارتفاع خطر حدوث سيول مفاجأة و جريان للأودية و الشعاب وذلك في أجزاء مُختلفة من المملكة.

و يُعتبر كل ما سبق ضمن سياق تأثر المملكة بمُقدمة هذا المُنخفض الجوي العاصف، الذي يُتوقع أن يتحرك تدريجياً من شمال الأراضي المصرية نحو المملكة مع ساعات نهار يوم الجمعة، بحيث تضعف فرص هطول الأمطار قليلاً و مؤقتا قبل أن تعاود الهطول و بغزارة كبيرة اعتباراً من ساعات عصر و مساء الجمعة.

و نظراً لحركة المُنخفض و مساره فإنه يُتوقع أن يتسبب بهبوب رياح جنوبية قوية السرعة على خليج العقبة يُعتقد أنها ستُسبب ارتفاعاً كبيراً في الأمواج.

وينصح طقس العرب بعدم الخروج في ساعات الليل المتأخرة إلا للضرورة القصوى و أن يتم أخذ التنبيهات و التحذيرات الدورية الصادرة على محمل الجد.

وكانتب دائرة الأرصاد الجوية قد اعلنت اليوم ان البلاد ستشهد أجواء مغبرة ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين 50-70كم/ساعة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة.

وتتزايد ليلا كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار في أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة على فترات في بعض المناطق بما فيها مدينة العقبة، ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتتحول الرياح أثناء الليل الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها أحيانا 100 كم/ ساعة في بعض المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، واحتمال انعدامها تماماً في بعض المناطق الصحراوية قبل هطول المطر.

كما حذرت من أخطار الانزلاق على الطرقات، وتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، والعواصف الرعدية أثناء الليل، وارتفاع الموج في خليج العقبة خلال ساعات الليل.

ويطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة نسبيا وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، مع غزارة في الهطول أحيانا خلال ساعات الصباح الباكر في بعض المناطق.

وتضعف فرصة الهطول أثناء النهار لتعود الاجواء أثناء المساء والليل ماطرة في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية على فترات تثير الغبار خاصة في المناطق التي لا تشهد هطولات.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة السبت، وتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر على فترات.

ومن المتوقع خلال ساعات الصباح الباكر أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق التي لا تشهد هطولات مطرية، ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 25 – 9، وفي مناطق البادية 29 – 12، وفي مناطق السهول 27 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 15، والأغوار الجنوبية 31 – 16، والبحر الميت 30 – 15، وخليج العقبة 31 – 17 درجة مئوية.