رئيس وزراء كندا يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا على زوجته

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الخميس، فرض الحجر الصحي الطوعي عليه هو وزوجته، بعدما ظهرت عليها أعراض تشبه الإنفلونزا وخضوعها لتحليلات فيروس كورونا الجديد.

وقال البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن ترودو لم تظهر عليه أية أعراض، وسيواصل العمل من منزله حتى صدور نتائج اختبار زوجته. ومن المقرر عقد الاجتماعات المباشرة مع رؤساء الوزراء الإقليميين يومي الخميس والجمعة عبر الهاتف.

وجاء في البيان: “بعد عودتها مؤخرًا من خطبة في لندن بالمملكة المتحدة، بدأت تظهر على زوجة رئيس الوزراء صوفي جريجوار ترودو، أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الحمى في وقت متأخر من الليلة الماضية”.

وتابع البيان: “سعت صوفي على الفور للحصول على المشورة الطبية، ويجري اختبارها لتبين ما إذا كانت أصيبت بمرض (كوفيد 19) الذي يتسبب به فيروس كورونا الجديد، وهي تعزل نفسها في المنزل بانتظار نتائج الاختبار، وقد تراجعت الأعراضها منذ ذلك الحين”.