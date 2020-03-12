توقعات بفيضان 3 سدود والأمن يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال التعامل مع المنخفض الجوي المتوقع تأثر المملكة به اعتبارا من اليوم الخميس.

وأكدت المديرية ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول مع بداية تساقط الامطار، داعية إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات التي ستشهد غباراً كثيفاً وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والالتزام بتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لمساعدة المواطنين، خاصة إذا اقتضت الحاجة إغلاق الطرق وإجراء التحويلات المرورية.

ولفتت إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح الشديدة كألواح “الزينكو” والشبكات والصفائح المعدنية وأغطية خزانات المياه على أسطح المنازل.

كما دعت إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن ارتكاب المخالفات المرورية والتعامل الجيد مع عناصر الطريق خاصة على الطرق، التي ستشهد أمطاراً غزيرة أو غباراً كثيفاً، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك. –

وعلى هذا الصعيد، توقع مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي بإسم الوزارة، عمر سلامة، أن تفيض سدود الملك طلال والوالة ووادي شعيب والكفرين، إذا هطلت كميات كثيرة من الأمطار، خلال المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة اليوم.

وقال سلامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان فيضان السدود الأربعة متوقع، لأنها ممتلئة بكامل طاقتها التخزينية، مؤكدا أن فيضان السدود وسيلان المياه منها يمكن المزارعين من ري مزروعاتهم ولاسيما إن كانت بكميات قليلة.

ودعا المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.