بعد وقف استقبال الرحلات الاوروبية.. ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في امريكا كارثة على المستوى الوطني

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت “رويترز” أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن إدارة الرئيس الأمريكي تميل إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتوافق مع “قانون ستافورد”، مما سيتيح تخصيص مبلغ قد يصل إلى 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة التفشي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا الإجراء قد يتم اتخاذه” في وقت قريب بما فيه الكفاية”.

وتأتي هذه التسريبات بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من امس الأربعاء، أن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم “COVID-2019” يمثل وباء عالميا، حيث وصلت هذه السلالة منذ ديسمبر 2019 إلى أكثر من 100 دولة.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت في العالم 124775 حالة للإصابة بالفيروس، منها 4585 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين.

وكان ترامب قد اعلن، أن إدارته ستعلق استقبال كافة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوما في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها امس الأربعاء، خلال خطاب وجهه إلى الأمريكيين، من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في العاصمة واشنطن: “من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة”.

وأضاف “القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة”، مبينا أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع”.

ولفت ترامب إلى أنه “ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوص مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة”.

وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وأن واشنطن قامت بخطوات جدية بهذا الصدد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، إلى 1107 أشخاص، بينما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة إلى 32 حالة الأربعاء.

من جهته فرض البنتاغون حظرا لمدة 60 يوما على سفر جميع القوات والعائلات والمدنيين إلى بلدان المستوى 3 من تحذير السفر وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران ومواقع المستوى 2 مثل اليابان.