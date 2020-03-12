لا تعطيل للمدارس والجامعات..الرزاز يعلن ان اوضاعنا الصحية والاقتصادية مطمئنة ولكنها نحتاج لمتابعة مستمرة

خصص الفريق الاقتصادي اجتماعه الذي عقده اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمناقشة الآثار المتوقعة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الاردني وعدد من القطاعات الاقتصادية .

وناقش الفريق الاقتصادي السياسات والاجراءات الواجب اتخاذها لحماية ودعم القطاعات الاقتصادية المتوقع ان تتأثر نتيجة لتداعيات هذا المرض .

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن الحكومة تعمل بشكل حثيث ومستمر على الامور المتعلقة بالمرض والعدوى والوقاية منه وهي تضع المواطنين اولا بأول بالمعلومات المتعلقة به وبكل شفافية “وهناك فريق يعمل على مدار الساعة على هذا الملف”.

ولفت الرزاز إلى أن اجتماع الفريق الاقتصادي اليوم الذي ضم جميع الوزارات المعنية والبنك المركزي الاردني، جاء في سياق التركيز على الجانب الاقتصادي نتيجة لتداعيات هذا المرض على الاردن وجميع دول العالم من الناحية الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء “بدأنا اعتبارا من اليوم بوضع تصور متكامل لإجراءاتنا المحلية بهذا الصدد”، لافتا إلى أن هناك قطاعات تتأثر بشكل مباشر مثل قطاع السياحة وعلينا ان نتعاون مع هذه القطاعات لتجتاز هذه المرحلة بكاملها. واكد ضرورة وضع خطة متكاملة للقطاعات المختلفة التي تتأثر سلبا وبنفس الوقت معالجة كل القضايا المتعلقة بالتجارة الخارجية والداخلية “ونتأكد ان هناك مخزونا كافيا من المواد الغذائية والسلع الاساسية ومشتقات الطاقة “.

وأعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستخرج خلال الايام القليلة القادمة بتفاصيل حول هذه المواضيع، مشددا على ان الامور مطمئنة في جميع هذه الامور. وتابع “نحتاج الى متابعة مستمرة بشأن جميع الامور بحيث يعمل الفريق الاقتصادي على متابعة الجانب الاقتصادي ويركز فريق الخدمات والصحة على متابعة المرض ومنع انتشاره في المملكة “.

واشاد رئيس الوزراء بالمشاركة الحقيقية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عبر مبادرات تثبت تكاتف جميع ابناء الوطن في هذه اللحظات التي سنتجاوزها بحول الله.

هذا وقد اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء سيتخذ خطوات لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الخسائر على قطاع السياحة وقطاعات أخرى.

وأضاف العضايلة أن تعطيل المدارس والجامعات مستثنى من قرار مجلس الوزراء، مضيفا أن المجلس سيتابع التطورات الأسبوع المقبل.

من جهته قال وزير الصحة سعد جابر، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد ستخرج يوم الجمعة من المستشفى بعد اجراء فحص أخير.

وأضاف جابر أنه لم يتخذ قرار بشأن التجمعات العامة، مبينا أن الحكومة تتابع التطورات بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس وباء عالمي.

وبين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن القرار المتعلق بحركة السفر مع بعض الدول سيدرس بشكل أفضل، مبينا أن الاجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء في وقت سابق بدأت بالسريان.

“نحن في حالة طوارئ ولغاية الآن لم يتخذ أي قرار بشأن المدارس والجامعات ونتابع التطورات”، بحسب جابر.

وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة قال إن مجلس الوزراء سيتخذ خطوات لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الخسائر على قطاع السياحة وقطاعات أخرى.

وأضاف العضايلة أن تعطيل المدارس والجامعات مستثنى من قرار مجلس الوزراء، مضيفا أن المجلس سيتابع التطورات الأسبوع المقبل.