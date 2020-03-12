اسماء القضاة المشمولين بحركة تنقلات في المحاكم الشرعية

أصدر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة تعميماً للمحاكم الشرعية يتضمن التنقلات القضائية التي أجراها المجلس القضائي الشرعي،لتسري اعتباراً من 22/3/2020م وتشمل الذوات التالية اسماؤهم..

1_نقل فضيلة الشيخ د. نايل عطاالله ارشيد الدعسان القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية التوثيقات وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

2_نقل فضيلة الشيخ د. احمد راجح عبدالحميد كردي القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/ التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الشرعية وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

3_نقل فضيلة الشيخ عمر محمد فالح الرواحنه القاضي الشرعي في محكمة سحاب الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ صلاح الدين محمد موسى نصر بدرجته وراتبه الحاليين.

4_نقل فضيلة الشيخ محمد موسى محمد بني عواد القاضي الشرعي في محكمة جرش الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس بدرجته وراتبه الحاليين.

5_نقل فضيلة الشيخ ملاذ سعود محمد ابورمان القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بدرجته وراتبه الحاليين.

6-نقل فضيلة الشيخ د. عمر عوده عايد الغبين القاضي الشرعي في محكمة ناعور الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اويس باسم فيصل الجوابره بدرجته وراتبه الحاليين.

7_نقل فضيلة الشيخ علي سليمان محمد النعيمات القاضي الشرعي في محكمة القويرة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة البتراء الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

8_نقل فضيلة الشيخ احمد خليل عبد المهدي المبيضين القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الكرك الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

9_نقل فضيلة الشيخ عمر عواد كريم ابوكف القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية الجنوبية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها الشيخ شامخ احمد عصر المجالي بدرجته وراتبه الحاليين.

10_نقل فضيلة الشيخ سعد عباس سليمان البدور القاضي الشرعي في محكمة البتراء الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة معان الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين بدرجته وراتبه الحاليين.

11_نقل فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين القاضي الشرعي في محكمة معان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة القويرة الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

12_نقل فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ملاذ سعود محمد ابورمان بدرجته وراتبه الحاليين.

13_نقل فضيلة الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس القاضي الشرعي في محكمة اربد الشرعية القضايا قاضياً شرعياً في محكمة جرش الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد موسى محمد بني عواد بدرجته وراتبه الحاليين.

14_نقل فضيلة الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره القاضي الشرعي في محكمة اربد الشرعية التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد خليل عبد المهدي المبيضين بدرجته وراتبه الحاليين.

15_نقل فضيلة الشيخ صلاح الدين محمد موسى نصر القاضي الشرعي في محكمة عين الباشا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة سحاب الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر محمد فالح الرواحنه بدرجته وراتبه الحاليين.

16_نقل فضيلة الشيخ اويس باسم فيصل الجوابره القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الشرعية/ القضايا قاضياً شرعياً في محكمة ناعور الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة د. عمر عوده عايد الغبين بدرجته وراتبه الحاليين.