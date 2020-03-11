يا من يداوي الناس وهو عليل.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ “كورونا”

لندن – وكالات

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا، نادين دوريس، إصابتها بفيروس “كورونا” الجديد .

وقالت دوريس، في بيان صادر عنها أوردته وسائل اعلام محلية، اليوم الأربعاء: “يمكنني أن أؤكد أنني أثبتت إصابتي بفيروس كورونا”.

وأضافات أنه “بمجرد إخباري أخذت جميع الاحتياطات الموصي بها وكنت أعزل نفسي في المنزل”.

وأشارت إلى أن السلطات الصحية في إنجلترا بدأت في البحث عن جهات اتصال مفصلة، فيما يتابع القسم ومكتبنا البرلماني نصائحهم عن قرب.

بدوره، أعرب زميلها وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك عن أسفه لإصابة دوريس بالفيروس، مشيرًا إلى أنها فعلت الصواب من خلال عزل نفسها.

والثلاثاء، توفي شخص سادس في بريطانيا وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 382 حالة بزيادة 54 عن اليوم الأخير.

وتعرضت السلطات البريطانية، لانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إثر اتهامها بالتقصير في الوقاية من الفيروس داخل المطارات.

.