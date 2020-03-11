أصابة عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق اليوم خلال مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال حنوبي نابلس
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جرينتش+2 10:19
وقفة أمام السفارة الهندية احتجاجا على الارهاب الجاري بحق المسلمين الهنود

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