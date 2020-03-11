استشهاد فتى وأصابة عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال حنوبي نابلس
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نشاط امني ملحوظ في كشف جرائم قديمة آخرها مقتل طفلة قبل 15 عاماً

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