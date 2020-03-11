نشاط امني ملحوظ في كشف جرائم قديمة آخرها مقتل طفلة قبل 15 عاماً

كشفت فرق التحقيق في الأمن الوقائي، اليوم الأربعاء، شبهات جنائية حول وفاة طفلة قبل 15 عاماً، وذلك في إطار متابعة القضايا المجهولة بتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.

وقال الناطق الإعلامي للأمن العام، إنه وعلى إثر ورود معلومات للأمن الوقائي أثارت شبهات جنائية بوفاة الطفلة، تم الرجوع لملفات تلك القضية، التي كانت قد قيدت في حينه على أنها وفاة ناتجة عن السقوط.

وبالتحقيق وجمع المعلومات توصل فريق التحقيق إلى أدلة جديدة في القضية أشارت إلى أنه وفي العام 2005 تعرضت تلك الطفلة للضرب من قبل والدها بواسطة أداة راضة وأنه قام بإسعافها إلى احد المستشفيات باسم آخر يعود لابنة شقيقه مدعيا تعرضها للسقوط، وما لبثت أن فارقت الحياة في حينه.

وتابع الناطق الإعلامي أن والد الطفلة أجبر أفراد عائلته وكل من علم بتفاصيل القضية بعدم إخبار احد بما جرى، كما وتبين أنه لم يقم باستصدار شهادة وفاة للطفلة، وهذا ما أكدته سجلات الأحوال المدنية.

وجرى إلقاء القبض على والد الطفلة وعثر بحوزته على تبليغ وفاة باسمها قد جرى التلاعب ببياناته، وجرى تحويل القضية إلى مدعي عام جرش لمتابعة التحقيقات فيها والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل 15 يوماً.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة