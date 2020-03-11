لا للقادمين.. استمرار حركة المغادرين “فقط” عبر جسر الملك حسين

قال مصدر حكومي اليوم الأربعاء، إن حركة المسافرين المغادرين من الأردن عبر جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية المحتلة مستمرة، وباتجاه المغادرين فقط.

وأضاف المصدر في حديثه لقناة ـ”المملكة” أن حركة القادمين من الضفة الغربية إلى الأردن قد جرى تعليقها حتى إشعار آخر؛ تحسبا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قال امس الثلاثاء، إن الأردن قرر وقف السفر من لبنان وإليها، ووقف السفر من سوريا وإليها باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين، والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.

ووصل عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي في الأردن، إلى 79، بينما غادر 227 شخصا الحجر بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما قالت وزارة الصحة، الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في موجزها اليومي، أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، باستثناء إصابة واحدة أعلن عنها سابقا.

“العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً، وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، 227″، بحسب الموجز.

فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، إلى 30، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم.