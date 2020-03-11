فى عيد ميلادها.. يسرا تستذكر 17 فيلما جمعتها مع عادل إمام

احتفلت امس الثلاثاء، النجمة المصرية يسرا بعيد ميلادها، وهي التى تعد أهم نجمات جيلها والجيل الحالى أيضا، وذلك بسبب تميزها فى أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة ما بين الجريئة والكوميدية والدرامية، حيث استطاعت أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة فى مختلف الدول العربية، وشاركت العديد من كبار النجوم على رأسهم عادل امام التى يربطها علاقة صداقة وحب بينهما ظهرت خلال الأعمال الكثيرة التى قدماها سويا.

فقد شاركت النجمة يسرا في العديد من الأعمال السينمائية مع الزعيم عادل إمام، تنوعت ما بين الكوميدى والسياسي والاجتماعي، وحققت جماهيرية كبيرة فكان الجمهور بمجرد السماع عن فيلم من بطولة عادل إمام ويسرا يقبل على حضوره وبما يحقق أعلى الإيرادات،

وما لا يعلمه الجميع إن مجموع الأفلام المشتركة لهما بلغ 17 فيلما هي: شباب يرقص فوق النار، أذكياء لكن أغبياء، ليلة شتاء دافئة، الإنسان يعيش مرة واحدة، جزيرة الشيطان، على باب الوزير، الانس والجن، كراكون في الشارع، رسالة الى الوالى، المولد، الإرهاب والكباب، المنسى، الافوكاتو، طيور الظلام، عمارة يعقوبيان، بوبوس.

النجمة يسرا لها بصمتها أيضا في الدراما التلفزيونية، من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحا على الشاشة منها، “موعد لم يتم، عريس وعروسه، جحا وبنات الشهبندر، الفندق، الشاهد الوحيد، حياة الجوهرى، اوان الورد، اين قلبى، ملك روحى، أحلام عادية، قضية رأى عام، فى إيد أمينة، خاص جدا، بالشمع الأحمر، شربات لوز، نكدب لو قلنا ما بنحبش، سرايا عابدين، فوق مستوى الشبهات، لدينا أقوال أخرى”.

ولأن النجمة يسرا فنانة شاملة فقد كان لها حضور قوى في الوسط الغنائى حيث قدمت العديد من الأغنيات منها، أغنية حب، أغنية دانتيلا، أغنية راندفو، كلام فاضى، الليلة اهو الليلة، جيم أوفر مع مى عز الدين، جت الحرارة، وأخيرا أغنية 3 دقات .