تحذير هام.. أجواء لطيفة اليوم، وعاصفة غبارية تسبق منخفضا جويا عميقا مصحوبا بالمطر والريح غدا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الاربعاء وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تبقى الأجواء لطيفة الحرارة ليلا في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تهطل في ساعات ما بعد منتصف الليل زخات من المطر في جنوب المملكة، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وتتأثر المملكة تدريجيا غدا الخميس بدءًا من المناطق الجنوبية بعاصفة غبارية في مقدمة منخفض جوي عميق يتمركز فوق مصر، إذ تسود أجواء مغبرة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة.

ومع ساعات ليل غد، تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار في أغلب المناطق، ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تكون الهطولات غزيرة على فترات، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ما بين 50-60 كم/ساعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 100 كم/ساعة في بعض المناطق.

ويطرأ الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر على فترات، ومن المتوقع خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية على فترات تثير الغبار في المناطق التي لم تشهد هطولات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 10، وفي مرتفعات الشراة 24 – 9، وفي مناطق البادية 28 – 11، في مناطق السهول 26 – 14، وفي الأغوار الشمالية 28 – 15، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 30 – 19، وخليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية.

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