بمنتهى الوقاحة.. أردوغان يفضح اطماعه في نفط سوريا وليس في اراضيها فقط

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين التشارك في إدارة حقول النفط في محافظة دير الزور بشرق سوريا، بدلا من القوات التي يقودها الأكراد التي تسيطر على الحقول الآن.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل التي أجرى فيها محادثات ”عرضت على السيد بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها“.

وقال أردوغان إن بوتين يدرس العرض، الذي قدمه الرئيس التركي خلال محادثات في موسكو الأسبوع الماضي، مضيفا أنه يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أردوغان: ”بدلا من الإرهابيين الذين يستفيدون هنا، ستكون لدينا الفرصة لإعادة بناء سوريا من عائدات هذا (النفط). سيكون من شأن هذا أيضا إظهار من الذي يسعى لحماية وحدة سوريا ومن الذي يسعى للاستحواذ عليها“.

وتقع محافظة دير الزور إلى الجنوب من منطقة حدودية عمقها 30 كيلومترا سيطرت عليها القوات التركية في أكتوبر تشرين الأول بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية والتي تقول تركيا إنها منظمة إرهابية تهدد أمنها. وتسيطر وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة على معظم مناطق حقول النفط بشرق سوريا.

وتتهم روسيا واشنطن بمحاولة فصل مناطق شرق سوريا لإقامة شبه دولة هناك.

وفي العام الماضي سحب الرئيس الأمريكي بعض القوات الأمريكية من سوريا قائلا إن القوات الأمريكية الباقية هناك ستحمي حقول النفط في شرق سوريا.

وقال ترامب في أكتوبر تشرين الأول إن الولايات المتحدة ”يجب أن تكون قادرة على أن تأخذ بعض (النفط)“ مضيفا ”ما أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك والقيام بذلك بالشكل الملائم“.