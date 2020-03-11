القائمة الكاملة باسماء المرشحين للاقتراض من صندوق اسكان المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترشيح دفعة جديدة من قروض إسكان المعلمين، وعددهم (231) مشتركا بمبلغ إجمالي (4.451.693) دينارا.
ودعا مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة محمد المناصير المعلمين المرشحين للاستفادة من قروض الإسكان، مراجعة صندوق الإسكان في الوزارة، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/3/2020م، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض.
ونشرت الوزارة أسماء المعلمين المرشحين والوثائق المطلوبة اليوم على موقعها الالكتروني.
وتاليا الاسماء:
الترتيب ـــــــــ الاسم ـــــــــــ مجموع النقاط
1 فاطمه علي عواد عليان السعيدات 139.750
2 سهام داود المجارح الهيشان العدوان 139.750
3 خوله نجم احمد السيد 139.750
4 هيام علي محمد شعبان الهندى 139.750
5 زكيه احمد علي الفالح 139.750
6 عبدالقادر محمد سعيد اماره 139.750
7 خالد يوسف موسى يعقوب 139.750
8 اميمه محمود يوسف الشقيري 139.750
9 عوض محمد حسن مرعى كريشان 139.750
10 خوله مدالله سالم الصعوب 139.750
11 عليا عبد علي درويش 139.750
12 ساره عبدالفتاح عيسى علان 139.750
13 خالده عبدالرحمن مفلح المومني 139.750
14 نوال شحاده محمد الخوالده 139.750
15 اميه مصطفى محمد الخصاونه 139.750
16 ندى ناصر علي الجيزاوى 139.750
17 نعيمه احمد محمد حسين 139.750
18 هناء وراد خطار الشموط 139.750
19 يوسف صقر عيسى مشعل 139.750
20 لحاظ ميخائيل عبدالله مقطش 139.750
21 هيام رشدي سعيد محفوظ 139.750
22 ريما هزاع منور دخيل عماري 139.750
23 امنه محمد عطيه محمد ابراهيم 139.750
24 سحر حمود حماد النوايسه 139.750
25 شاديه عواد سليمان الزيادين 139.750
26 عدنان احمد رشيد فريحات 139.750
27 نجاح عصري عبدالقادر ثنيان السعود 139.750
28 نظميه فتح الله احمد القيسى 139.750
29 نايفه حسن عبدالرحمن الجابري 139.750
30 امتثال محمد لافى ربابعه 139.750
31 زكريا فلاح صالح خطاطبه 139.750
32 شاديه سليمان هارون السعود 139.750
33 سليمان حسني محمد الشخريتى 139.750
34 مريم علي يوسف النصيرات 139.750
35 يسرى شاكر ابراهيم لافى 139.750
36 منى سليمان هارون الشقيرات 139.750
37 نضال حسين سليمان زريقات 139.750
38 فريال رضوان محمد خريسات 139.750
39 تريز جورج خورى سواقد 139.750
40 ريم “محمد رامز” عبدالفتاح العزيزى 139.750
41 عطاالله حمد الضبعان 139.500
42 امل ابراهيم سلامه ابوالعيسى 139.500
43 محمود عطاالله حسين مسلم 139.500
44 فاطمه محمد سالم عنيزات 139.500
45 نجاه غازي مصطفى غرايبه 139.500
46 عبدالله سالم محمود بواعنه 139.500
47 عدنان سعيد سليمان بنى اسماعيل 139.500
48 جميله عبدالله علي البعيرات 139.500
49 محمد خير سليمان “ضيف الله” المقبل 139.500
50 محمد احمد عبدالفتاح شطاره 139.500
51 خالد محمد شاكر عبدالمنعم شنينه 139.500
52 عمر عبدالله فالح كريزم 139.500
53 اخلاص فريح رزق الله بدر 139.500
54 فاطمه محمد حسين كرايمه 139.500
55 عائده احمد محمود عوده 139.500
56 ابتسام شحاده قاسم النصيرات 139.500
57 يسرى مهاوي ابراهيم ياسين 139.500
58 اسمى احمد سليم الصمادى 139.500
59 ايمان محمد سليمان مومني 139.500
60 ناديه محمد عساف دعيس 139.500
61 زهره محمود محمد الرفاعى الشبول 139.500
62 يسرى غياض علي الربيعات 139.500
63 عليا حسين مفلح البطاينه 139.500
64 سليمان احمد علي العبادى 139.500
65 فكتوريا نصرت طعمه الخليل 139.500
66 عبير عايد سليمان الخوالده 139.500
67 فاطمه محمود خميس الزعبي 139.500
68 بسماء عوده فهد الشوابكه 139.500
69 باسمه محمد صبحي الرواد 139.500
70 حساين مصطفى محمود القرعان 139.500
71 غاده كايد محمد الصرايره 139.500
72 سميه حمد محمد ابراهيم 139.500
73 ايمان سعيد احمد الخليل 139.500
74 اسماء احمد محمود عبيدات 139.500
75 رسميه سالم خالد الخزعلى 139.500
76 محمد خليل سلامه الشحرورى 139.500
77 نايفه صافي رويعى الطوالبه 139.500
78 ردينا محمد تركى صالح هياجنه 139.500
79 خالده عيسى جراد المساعده 139.500
80 نجوى محمود رضوان رضوان 139.500
81 ميسون عبدالجليل عبيد المبيضين 139.500
82 نهى عبدالقادر محمد المبيضين 139.500
83 هيام يوسف مفلح المبيضين 139.500
84 تغاريد محمود محمد شاهين 139.500
85 ابتسام حسن علي الفحماوى 139.500
86 نوال عطا محمد البريصى 139.500
87 حنان محمد سالم الضمور 139.500
88 شفاقه فرحان مقبول الشموط 139.500
89 رائده فرحان سليمان السمردلى 139.500
90 امل سالم طخشون علاونه 139.500
91 ميسر عبدالله سليمان المرافى 139.500
92 هيام شاهر عزام الزعبي 139.500
93 نجاح عبدالفتاح عمر اسماعيل 139.500
94 منى حسين سليمان محمد الرواشده 139.500
95 زينب محمد عطيه ابو جزر 139.500
96 سهاد فوزي يعقوب حدادين 139.500
97 ابتسام عبدالقادر عبدالله عبدالله 139.500
98 كريمه جمال عبدالحفيظ بخيت نصيرات 139.500
99 نوال خلف صبح السكارنه 139.500
100 ليلى “محمد شفيق” فايز التميمى 139.500
101 اعتدال عدنان خميس ابوالزيت 139.500
102 محمد احمد عبد الله التميمي 139.500
103 حسن خالد حسن السنجلاوى 139.500
104 ربى ابراهيم صليبا الربضى 139.500
105 نلي فرحان جريس حداد 139.500
106 زيد محمد عقله عضيبات 139.500
107 زينب احمد سلامه جبرين 139.500
108 نائله محمد ذيب عواد 139.500
109 ريما حمزه جودت فلاح بطاينه 139.500
110 عبد الناصر علي يعقوب اللوباني 139.500
111 هاله فخري محمود الكسوانى 139.500
112 سميا جميل محمد معتوق 139.500
113 شهناز عبدالكريم موسى الصرايره 139.500
114 بنان محمود حسين مومني 139.500
115 مشير كمال سلمان خليف 139.500
116 نوال رشيد عبدالمهدى الزعبى 139.500
117 منى محمد سالم الغنميين 139.500
118 امل علي العبدالله الشبيل 139.500
119 باسم احمد علي عبدالقادر 139.250
120 عمر فاضل علي الرشدان 139.250
121 سعد عايد حسين الرواشده 139.250
122 احمد محمد احمد حمد 139.250
123 ظاهر عبدالجليل علي الجلامده 139.250
124 علي احمد فلاح النمرات 139.250
125 سهام عبدالمعطي عبدالفتاح بنات 139.250
126 فاطمه محمد سعيد اسماعيل عبابنه 139.250
127 مريم خالد محمد عبدالرزاق جبالى 139.250
128 اعتدال محمود حسين السليم 139.250
129 امينه عارف صالح الزيوت 139.250
130 ناديه عواد خلف العامرى 139.250
131 وفاء عبدالعزيز عبدالله الساكت 139.250
132 ابراهيم نمر سالم حمادنه 139.250
133 فؤاد محمود علي اطريق 139.250
134 هالا يوسف مفلح المبيضيين 139.250
135 سحر “محمد علي” حسين العمرى 139.250
136 خلدون محمود احمد يونس 139.250
137 زيد زامل رسلان العرينات العمرو 139.250
138 شهيره سالم محمد الحياصات 139.250
139 تمام محمود عبدالمحسن فلاح 139.250
140 شاهر اسماعيل سلامه 139.250
141 امل محمد علي حامد هنانده 139.250
142 صالحه خالد عبطان الخرشه 139.250
143 نظيره محمد نجم الخموس 139.250
144 امل تيسير عامر عمر 139.250
145 خيريه يوسف يعقوب الحاج صالح 139.250
146 دلال خلف علي الزبون 139.250
147 سميحه محمود رشيد حسن 139.250
148 انعام سعد محمد العدوان 139.250
149 سماح عبدالسلام احمد العضايله 139.250
150 عروبه ناجي طه ياسين 139.250
151 منار خليل عبدالرحمن غرايبه 139.250
152 عايشه محمد عبدالرحمن الطهراوى 139.250
153 حنان عبدالجابر موسى العجوز 139.250
154 امل احمد موسى الطراونه 139.250
155 ليندا فوزي عيسى طاشمان 139.250
156 عفيفه قاسم طه سمور 139.250
157 نشروان حكمت نايف الرفاعى 139.250
158 فاتن احمد احمد يوسف التل 139.000
159 حسن محمود محمد عوفى 139.000
160 امل عوده نافع خليفات 139.000
161 طالب عبدالحميد احمد محمود 139.000
162 وصفي حسن محمود دقامسه 139.000
163 تمام احمد محمود العتوم 139.000
164 عبدالرحيم مصطفى عبدالرحيم الطلوزى 139.000
165 رحاب محمود جبريل طافش 139.000
166 محمد حسين محمد البس 139.000
167 رسال رجا يوسف الشواوره 139.000
168 انعام عبدالله محمود ذيب اسماعيل 139.000
169 هند عبدالكريم عكاشه حياصات 139.000
170 مهى محمود احمد الغبارى 139.000
171 عائشه مصطفى سليم هياجنه 139.000
172 هيفاء خليل عيسى عويس 139.000
173 عطاف عبدالوهاب موسى الحمد 139.000
174 سوسن نجيب فرحان بدر 139.000
175 ميسر حامد عوده المبيضين 139.000
176 ريم ابراهيم عبدالمهدى العواجين 139.000
177 نائله حامد علي صالح 139.000
178 محمد حمدان خلف خضر بشتاوى 139.000
179 محمد زياد عبدالرحيم عبد الله الزغول 139.000
180 فايز خليف ناصر الشرعه 139.000
181 عامر احمد اسماعيل فليفل 139.000
182 ليلى محمد رجا عكور 139.000
183 ابراهيم عبد محمد النصيرات 139.000
184 فاطمه علي مسلم الرواحنه 139.000
185 فايزه حسين عبدالله علان 139.000
186 تغريد بديع احمد البطاينه 139.000
187 عصماء غالب عبدالرحيم جبر 139.000
188 صالح عبد خضر الخلايله 139.000
189 عيسى توفيق مترى الكواليت 139.000
190 منى احمد عبدالرحمن ابو حماد 139.000
191 عبدالمجيد مرتضى ابراهيم الجعفرى 139.000
192 تمهيد صبحي محمد الخضرى 139.000
193 محمود قاسم مصطفى الديات 139.000
194 احلام محمود ابراهيم نصيرات 139.000
195 علي جمعه حسين بدوى 139.000
196 جميله احمد حسين ابو ملحم 139.000
197 عبدالله عمر شحاده جراح 139.000
198 علي حسن يعقوب حسن 138.750
199 علي محمد عطا القضاه 138.750
200 ختام عبدالحميد الفاضل محمد 138.750
201 كوثر عبدالقادر احمد مومني 138.750
202 نوفه خالد حسين قرقوده 138.750
203 نجاح سلامه عبدالقادر عقل 138.750
204 احمد سلمان احمد سليمان كنانه 138.750
205 محمد طه اسماعيل حسين وردات 138.750
206 فضه سالم عبدالله جدعان 138.750
207 تمام سالم عبدالله جدعان 138.750
208 فاطمه مصطفى عبدالمجيد علاونه 138.750
209 فاطمه عبدالله احمد العمرى 138.750
210 سحر خليل سليمان جريسات 138.750
211 كرمه عبداللطيف توفيق الصالح 138.750
212 منتهى فهد محمود الصمادى 138.750
213 اروى نعمان سعيد الصغير 138.750
214 فريال محمد سلامه المصاروه 138.750
215 بسام حسين علي جرادات 138.750
216 سائده سعد علي المغربى 138.750
217 فاطمه يوسف عوض النجار 138.750
218 وسيله يوسف حماد الاخرس 138.750
219 بشرى فريد محمد نزال 138.750
220 يوسف احمد مسلم الطراونه 138.750
221 سناء محمد حسن الشليان 138.750
222 امنه خليل محمد محمود السباتين 138.750
223 حنان عبده عوده الله المدادحه 138.750
224 دعد “محمد سعيد” السطعان الحسن 138.750
225 خوله علي هليل الخضيرات 138.750
226 ابتسام علي ابراهيم ربابعه 138.750
227 عزات احمد عليان محمد حمدونى 138.750
228 ميسون صالح محمد ابراهيم 138.750
229 جواد حسني حسين عمر سلامه 138.750
230 مياده عصام عبدالعزيز الرشيدات 138.750
231 سحر لطفي سلمان الحوامده 138.750