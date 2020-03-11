القائمة الكاملة باسماء المرشحين للاقتراض من صندوق اسكان المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترشيح دفعة جديدة من قروض إسكان المعلمين، وعددهم (231) مشتركا بمبلغ إجمالي (4.451.693) دينارا.

ودعا مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة محمد المناصير المعلمين المرشحين للاستفادة من قروض الإسكان، مراجعة صندوق الإسكان في الوزارة، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/3/2020م، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض.

ونشرت الوزارة أسماء المعلمين المرشحين والوثائق المطلوبة اليوم على موقعها الالكتروني.

وتاليا الاسماء:

الترتيب ـــــــــ الاسم ـــــــــــ مجموع النقاط

1 فاطمه علي عواد عليان السعيدات 139.750

2 سهام داود المجارح الهيشان العدوان 139.750

3 خوله نجم احمد السيد 139.750

4 هيام علي محمد شعبان الهندى 139.750

5 زكيه احمد علي الفالح 139.750

6 عبدالقادر محمد سعيد اماره 139.750

7 خالد يوسف موسى يعقوب 139.750

8 اميمه محمود يوسف الشقيري 139.750

9 عوض محمد حسن مرعى كريشان 139.750

10 خوله مدالله سالم الصعوب 139.750

11 عليا عبد علي درويش 139.750

12 ساره عبدالفتاح عيسى علان 139.750

13 خالده عبدالرحمن مفلح المومني 139.750

14 نوال شحاده محمد الخوالده 139.750

15 اميه مصطفى محمد الخصاونه 139.750

16 ندى ناصر علي الجيزاوى 139.750

17 نعيمه احمد محمد حسين 139.750

18 هناء وراد خطار الشموط 139.750

19 يوسف صقر عيسى مشعل 139.750

20 لحاظ ميخائيل عبدالله مقطش 139.750

21 هيام رشدي سعيد محفوظ 139.750

22 ريما هزاع منور دخيل عماري 139.750

23 امنه محمد عطيه محمد ابراهيم 139.750

24 سحر حمود حماد النوايسه 139.750

25 شاديه عواد سليمان الزيادين 139.750

26 عدنان احمد رشيد فريحات 139.750

27 نجاح عصري عبدالقادر ثنيان السعود 139.750

28 نظميه فتح الله احمد القيسى 139.750

29 نايفه حسن عبدالرحمن الجابري 139.750

30 امتثال محمد لافى ربابعه 139.750

31 زكريا فلاح صالح خطاطبه 139.750

32 شاديه سليمان هارون السعود 139.750

33 سليمان حسني محمد الشخريتى 139.750

34 مريم علي يوسف النصيرات 139.750

35 يسرى شاكر ابراهيم لافى 139.750

36 منى سليمان هارون الشقيرات 139.750

37 نضال حسين سليمان زريقات 139.750

38 فريال رضوان محمد خريسات 139.750

39 تريز جورج خورى سواقد 139.750

40 ريم “محمد رامز” عبدالفتاح العزيزى 139.750

41 عطاالله حمد الضبعان 139.500

42 امل ابراهيم سلامه ابوالعيسى 139.500

43 محمود عطاالله حسين مسلم 139.500

44 فاطمه محمد سالم عنيزات 139.500

45 نجاه غازي مصطفى غرايبه 139.500

46 عبدالله سالم محمود بواعنه 139.500

47 عدنان سعيد سليمان بنى اسماعيل 139.500

48 جميله عبدالله علي البعيرات 139.500

49 محمد خير سليمان “ضيف الله” المقبل 139.500

50 محمد احمد عبدالفتاح شطاره 139.500

51 خالد محمد شاكر عبدالمنعم شنينه 139.500

52 عمر عبدالله فالح كريزم 139.500

53 اخلاص فريح رزق الله بدر 139.500

54 فاطمه محمد حسين كرايمه 139.500

55 عائده احمد محمود عوده 139.500

56 ابتسام شحاده قاسم النصيرات 139.500

57 يسرى مهاوي ابراهيم ياسين 139.500

58 اسمى احمد سليم الصمادى 139.500

59 ايمان محمد سليمان مومني 139.500

60 ناديه محمد عساف دعيس 139.500

61 زهره محمود محمد الرفاعى الشبول 139.500

62 يسرى غياض علي الربيعات 139.500

63 عليا حسين مفلح البطاينه 139.500

64 سليمان احمد علي العبادى 139.500

65 فكتوريا نصرت طعمه الخليل 139.500

66 عبير عايد سليمان الخوالده 139.500

67 فاطمه محمود خميس الزعبي 139.500

68 بسماء عوده فهد الشوابكه 139.500

69 باسمه محمد صبحي الرواد 139.500

70 حساين مصطفى محمود القرعان 139.500

71 غاده كايد محمد الصرايره 139.500

72 سميه حمد محمد ابراهيم 139.500

73 ايمان سعيد احمد الخليل 139.500

74 اسماء احمد محمود عبيدات 139.500

75 رسميه سالم خالد الخزعلى 139.500

76 محمد خليل سلامه الشحرورى 139.500

77 نايفه صافي رويعى الطوالبه 139.500

78 ردينا محمد تركى صالح هياجنه 139.500

79 خالده عيسى جراد المساعده 139.500

80 نجوى محمود رضوان رضوان 139.500

81 ميسون عبدالجليل عبيد المبيضين 139.500

82 نهى عبدالقادر محمد المبيضين 139.500

83 هيام يوسف مفلح المبيضين 139.500

84 تغاريد محمود محمد شاهين 139.500

85 ابتسام حسن علي الفحماوى 139.500

86 نوال عطا محمد البريصى 139.500

87 حنان محمد سالم الضمور 139.500

88 شفاقه فرحان مقبول الشموط 139.500

89 رائده فرحان سليمان السمردلى 139.500

90 امل سالم طخشون علاونه 139.500

91 ميسر عبدالله سليمان المرافى 139.500

92 هيام شاهر عزام الزعبي 139.500

93 نجاح عبدالفتاح عمر اسماعيل 139.500

94 منى حسين سليمان محمد الرواشده 139.500

95 زينب محمد عطيه ابو جزر 139.500

96 سهاد فوزي يعقوب حدادين 139.500

97 ابتسام عبدالقادر عبدالله عبدالله 139.500

98 كريمه جمال عبدالحفيظ بخيت نصيرات 139.500

99 نوال خلف صبح السكارنه 139.500

100 ليلى “محمد شفيق” فايز التميمى 139.500

101 اعتدال عدنان خميس ابوالزيت 139.500

102 محمد احمد عبد الله التميمي 139.500

103 حسن خالد حسن السنجلاوى 139.500

104 ربى ابراهيم صليبا الربضى 139.500

105 نلي فرحان جريس حداد 139.500

106 زيد محمد عقله عضيبات 139.500

107 زينب احمد سلامه جبرين 139.500

108 نائله محمد ذيب عواد 139.500

109 ريما حمزه جودت فلاح بطاينه 139.500

110 عبد الناصر علي يعقوب اللوباني 139.500

111 هاله فخري محمود الكسوانى 139.500

112 سميا جميل محمد معتوق 139.500

113 شهناز عبدالكريم موسى الصرايره 139.500

114 بنان محمود حسين مومني 139.500

115 مشير كمال سلمان خليف 139.500

116 نوال رشيد عبدالمهدى الزعبى 139.500

117 منى محمد سالم الغنميين 139.500

118 امل علي العبدالله الشبيل 139.500

119 باسم احمد علي عبدالقادر 139.250

120 عمر فاضل علي الرشدان 139.250

121 سعد عايد حسين الرواشده 139.250

122 احمد محمد احمد حمد 139.250

123 ظاهر عبدالجليل علي الجلامده 139.250

124 علي احمد فلاح النمرات 139.250

125 سهام عبدالمعطي عبدالفتاح بنات 139.250

126 فاطمه محمد سعيد اسماعيل عبابنه 139.250

127 مريم خالد محمد عبدالرزاق جبالى 139.250

128 اعتدال محمود حسين السليم 139.250

129 امينه عارف صالح الزيوت 139.250

130 ناديه عواد خلف العامرى 139.250

131 وفاء عبدالعزيز عبدالله الساكت 139.250

132 ابراهيم نمر سالم حمادنه 139.250

133 فؤاد محمود علي اطريق 139.250

134 هالا يوسف مفلح المبيضيين 139.250

135 سحر “محمد علي” حسين العمرى 139.250

136 خلدون محمود احمد يونس 139.250

137 زيد زامل رسلان العرينات العمرو 139.250

138 شهيره سالم محمد الحياصات 139.250

139 تمام محمود عبدالمحسن فلاح 139.250

140 شاهر اسماعيل سلامه 139.250

141 امل محمد علي حامد هنانده 139.250

142 صالحه خالد عبطان الخرشه 139.250

143 نظيره محمد نجم الخموس 139.250

144 امل تيسير عامر عمر 139.250

145 خيريه يوسف يعقوب الحاج صالح 139.250

146 دلال خلف علي الزبون 139.250

147 سميحه محمود رشيد حسن 139.250

148 انعام سعد محمد العدوان 139.250

149 سماح عبدالسلام احمد العضايله 139.250

150 عروبه ناجي طه ياسين 139.250

151 منار خليل عبدالرحمن غرايبه 139.250

152 عايشه محمد عبدالرحمن الطهراوى 139.250

153 حنان عبدالجابر موسى العجوز 139.250

154 امل احمد موسى الطراونه 139.250

155 ليندا فوزي عيسى طاشمان 139.250

156 عفيفه قاسم طه سمور 139.250

157 نشروان حكمت نايف الرفاعى 139.250

158 فاتن احمد احمد يوسف التل 139.000

159 حسن محمود محمد عوفى 139.000

160 امل عوده نافع خليفات 139.000

161 طالب عبدالحميد احمد محمود 139.000

162 وصفي حسن محمود دقامسه 139.000

163 تمام احمد محمود العتوم 139.000

164 عبدالرحيم مصطفى عبدالرحيم الطلوزى 139.000

165 رحاب محمود جبريل طافش 139.000

166 محمد حسين محمد البس 139.000

167 رسال رجا يوسف الشواوره 139.000

168 انعام عبدالله محمود ذيب اسماعيل 139.000

169 هند عبدالكريم عكاشه حياصات 139.000

170 مهى محمود احمد الغبارى 139.000

171 عائشه مصطفى سليم هياجنه 139.000

172 هيفاء خليل عيسى عويس 139.000

173 عطاف عبدالوهاب موسى الحمد 139.000

174 سوسن نجيب فرحان بدر 139.000

175 ميسر حامد عوده المبيضين 139.000

176 ريم ابراهيم عبدالمهدى العواجين 139.000

177 نائله حامد علي صالح 139.000

178 محمد حمدان خلف خضر بشتاوى 139.000

179 محمد زياد عبدالرحيم عبد الله الزغول 139.000

180 فايز خليف ناصر الشرعه 139.000

181 عامر احمد اسماعيل فليفل 139.000

182 ليلى محمد رجا عكور 139.000

183 ابراهيم عبد محمد النصيرات 139.000

184 فاطمه علي مسلم الرواحنه 139.000

185 فايزه حسين عبدالله علان 139.000

186 تغريد بديع احمد البطاينه 139.000

187 عصماء غالب عبدالرحيم جبر 139.000

188 صالح عبد خضر الخلايله 139.000

189 عيسى توفيق مترى الكواليت 139.000

190 منى احمد عبدالرحمن ابو حماد 139.000

191 عبدالمجيد مرتضى ابراهيم الجعفرى 139.000

192 تمهيد صبحي محمد الخضرى 139.000

193 محمود قاسم مصطفى الديات 139.000

194 احلام محمود ابراهيم نصيرات 139.000

195 علي جمعه حسين بدوى 139.000

196 جميله احمد حسين ابو ملحم 139.000

197 عبدالله عمر شحاده جراح 139.000

198 علي حسن يعقوب حسن 138.750

199 علي محمد عطا القضاه 138.750

200 ختام عبدالحميد الفاضل محمد 138.750

201 كوثر عبدالقادر احمد مومني 138.750

202 نوفه خالد حسين قرقوده 138.750

203 نجاح سلامه عبدالقادر عقل 138.750

204 احمد سلمان احمد سليمان كنانه 138.750

205 محمد طه اسماعيل حسين وردات 138.750

206 فضه سالم عبدالله جدعان 138.750

207 تمام سالم عبدالله جدعان 138.750

208 فاطمه مصطفى عبدالمجيد علاونه 138.750

209 فاطمه عبدالله احمد العمرى 138.750

210 سحر خليل سليمان جريسات 138.750

211 كرمه عبداللطيف توفيق الصالح 138.750

212 منتهى فهد محمود الصمادى 138.750

213 اروى نعمان سعيد الصغير 138.750

214 فريال محمد سلامه المصاروه 138.750

215 بسام حسين علي جرادات 138.750

216 سائده سعد علي المغربى 138.750

217 فاطمه يوسف عوض النجار 138.750

218 وسيله يوسف حماد الاخرس 138.750

219 بشرى فريد محمد نزال 138.750

220 يوسف احمد مسلم الطراونه 138.750

221 سناء محمد حسن الشليان 138.750

222 امنه خليل محمد محمود السباتين 138.750

223 حنان عبده عوده الله المدادحه 138.750

224 دعد “محمد سعيد” السطعان الحسن 138.750

225 خوله علي هليل الخضيرات 138.750

226 ابتسام علي ابراهيم ربابعه 138.750

227 عزات احمد عليان محمد حمدونى 138.750

228 ميسون صالح محمد ابراهيم 138.750

229 جواد حسني حسين عمر سلامه 138.750

230 مياده عصام عبدالعزيز الرشيدات 138.750

231 سحر لطفي سلمان الحوامده 138.750