الاحتلال يقرر فك اسر والدة الشهيد أشرف نعالوة بعد اسبوع

رام الله – خدمة قدس برس

امس الثلاثاء،حددت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” يوم 19 آذار (مارس) الجاري موعداً للإفراج عن الأسيرة وفاء مهداوي؛ والدة الشــهــيد البطل أشرف نــعــالــوة من ضاحية شويكة شمالي طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفرضت المحكمة العسكرية غرامة مالية على الأسيرة مهداوي (56 عامًا)، قدرها 40 ألف شيكل. وهي معتقلة منذ عام ونصف. وتعرضت عائلة الشهيد نعالوة لهدم منزلها واعتقال الأب والأم والأبناء.

ونفذ الشهيد “أشرف” عملية فدائية في مستوطنة بركان المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب سلفيت (وسط الضفة المحتلة) في أكتوبر 2018، وقتل خلالها مستوطنين، واستشهد بعد شهرين من المطاردة.