الأمن العام يقبض على سيدة أثارت الهلع بين الأردنيين بشأن “كورونا”

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات التي قام بها العاملون في وحدة الجرائم الالكترونية مساء امس خلال متابعتهم التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة التي اثارت الهلع والخوف وروجت اشاعات واخبار كاذبة حول اعلان حالة الطوارئ في المملكة مكنتهم من تحديد هوية تلك السيدة والقاء القبض عليها .

واضاف الناطق الاعلامي انه سيتم احالتها للقضاء بعد التحقيق معها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها لما قامت به من مخالفات قانونية مست الامن والسلم المجتمعي.

وكان قد أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن وحدة الجرائم الالكترونية باشرت إجراءات الملاحقة القانونية بحق سيدة ادعت في تسجيل صوتي جرى تداوله اليوم عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي أن الجهات الرسمية أبلغت تربويين “بقرب إعلان حالة طوارئ في الأردن” … وضرورة تخزين احتياطات كافية من المواد الغذائية والمحروقات وتسجيل المناهج عبر الفيديو لتدريسها للطلبة عن بعد.

واستهجن الناطق الإعلامي هذه الادعاءات العارية عن الصحة بالمطلق، والمليئة بالمغالطات والتزييف، ولا تعكس مستوى المسؤولية المنشودة في هذا الظرف الصحي الدقيق.

وكان وزيرا الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر اكدا في مؤتمر صحفي اليوم انه لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة وان الخطط التي تضعها الحكومة للتعليم عن بعد هي احترازية فقط ولن يتم تطبيقها في الوقت الحالي.

واكدت الحكومة في اكثر من مناسبة ان المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والمحروقات في مستويات امنة ومطمئنة وانه لا توجد اي ظروف تستدعي التهافت على تخزينها .