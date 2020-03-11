استجابة لدعوة رسمية.. وفد من حركة الجهاد الاسلامي برئاسة النخالة يصل موسكو اليوم

غزة – وكالات

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن وفدًا من قيادتها، على رأسه الأمين العام زياد النخالة، وصل اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية، موسكو.

وقالت الحركة في بيان لها، أن وفد الحركة ضم إلى جانب النخالة، عضوي المكتب السياسي محمد الهندي، وعبد العزيز الميناوي، وممثل الجهاد في لبنان إحسان عطايا.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية وجهتها الخارجية الروسية للنخالة لزيارة موسكو.

وكانت موسكو قد استضافت مؤخرا وفدا من قيادة حركة “حماس”، وآخر من من حركة “المبادرة الوطنية”.

وتقيم روسيا علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية من بينها حركة “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”.

وكانت آخر زيارة لحركة “الجهاد الإسلامي” لروسيا في 12 شباط/فبراير 2019 لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس”، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.