أصابة عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق اليوم خلال مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال حنوبي نابلس
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جرينتش+2 10:18
أصابة عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق اليوم خلال مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال حنوبي نابلس

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