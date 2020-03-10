خلافا لقرار سلطة عباس.. اسرائيل تعلن اليوم الثلاثاء إغلاق جسر الملك حسين بين الضفتين حتى اشعار آخر
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يجمع اشهر النجمات .. الانتهاء من تصوير مسلسل “نساء من ذهب”

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