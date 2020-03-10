يجمع اشهر النجمات .. الانتهاء من تصوير مسلسل “نساء من ذهب”

انتهى الفنان طارق عبدالعزيز من تصوير مسلسل “نساء من ذهب” في بيروت والذى يشارك فيه كضيف شرف والمقرر طرحه في موسم رمضان ويشارك في بطولته الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر وآخرون .

وقال طارق عبد العزيز أنهقد استمتع بكواليس العمل الذى يجمع نجوم من العيارالثقيل ويحمل عدد من المفاجآت بالإضافة إلى تعاونه مع المخرج وائل احسان الذى شارك معه قبل ذلك في عدة أعمال منها ” أستاذ ورئيس قسم” و”فكرة بمليون جنيه” وفيلم “ساعة ونصف” .

مسلسل “نساء من ذهب” تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى ومصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

وتم تكريم الفنان طارق عبدالعزيز مؤخرا من مهرجان الكاثوليكى للسينما عن فيلم “جريمة الايموبيليا” بطولة كل من ناهد السباعى وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون، تأليف وإخراج خالد الحجر.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز فى الدراما مسلسل “فكرة بمليون جنيه” والتى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، محمد محمود.

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