هام جدا.. هذه تعليمات السلطة الاميركية الصحية الى مواطنيها للوقاية من فيروس “كورونا”

عمم المركز الاميركي للحماية من الامراضي المعدية، وهو مؤسسة رسمية فيدرالية تابعة للحكومة في واشنطن، التعليمات التالية التي يجب ان تتبع في حالات الوقاية من العدوى بفايروس كورونا.

وجاء في التفاصيل التي حدثها المركز ليل امس ما يلي:

إن مركز (سي دي سي) سوف يقوم بتحديث المعلومات التي نقدمها الان استنادا الى ما سيتم كشفه مستقبلا عن طرق انتقال وفاعلية الوقاية اللازمة من كورونا كوفيد 19 والتجديد سيتم حين نحتاج لذلك.

وانه لمن المعروف ان كورونا هي عائلة كبيرة من الفايروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وهي في الاساس فايروسات تنتقل بين الحيوانات وتطورت مؤخرا واضحت تنتقل بالعدوى الى البشر وبين البشر انفسهم. ومن الحيوانات التي تنقل العدوى او تنتقل اليها العدوى الجمال، والقطط.

وقبل كورونا فايروس كوفيد عرف العالم انتقالا لكورونا سارس ولكورونا ميرس من الحيوانات الى البشر ثم بين البشر انفسهم.

ان الاشخاص الذين تأكدت اصابتهم بالفايروسن او المشتبه بانهم مصابون اولكنهم لا يحتاجون لرعاية صحية في المؤسسات الطبية، بل يمكن رعايتهم في منازلهم يجب ان يتابعوا التعليمات كما هي واردة ادناه. وكذلك يجب على الاشخاص الذين يقدمون الرعاية للاشخاص المصابين او المشتبه بهم او الذين كانوا في المستشفيات ونالوا الشفاء وصار بالامكان استكمال العلاج خاصتهم في المنازل هؤلاء جميعا يجب ان يتبعوا التعليمات كما هي واردة ادناه ايضا:

1- اذا كنت مصابا او مشتبه بانك مصاب لا تخرج من المنزل الا الى المشافي فقط، ولا تذهب بتاتا الى العمل او الى الاجتماعات العائلية او الجامعات والمدارس او الى الساحات والمنتزهات العامة لانك بذلك تساهم في نشر الفايروس وفي تعريض حياة الاخرين للخطر وقيامك بذلك جزء من عمل اجرامي ولو لم تقصد ذلك.

2- احجز نفسك في منزلك بعيدا عن الاشخاص الاخرين وعن الحيوانات الاليفة في المنزل، ومن يقدم لك الرعاية يجب ان يفعل ذلك وهو عالم بجميع الاحتياطات الواجب اتخاذها سلفا من خلال لبس الكمامة وكفي بلاستيك لليدين.

3- يجب استخدام مرحاض منفصل للمريض او للمشتبه به ويجب ان لا يجري عسل ثيابه او الاواني التي يستعملها في نفس المكان مع باقي افراد المنزل الذي يقيم فيه.

4- في حال كنت وحيدا وكان عليك رعاية حيوان اليف من المهم ان لا تقبله ولا تقترب منه ولا تدعه يلعقك اي جزء من جسدك واغسل يديك جيدا قبل ان تلمسه وبعد لمسه.

5- المريض يجب ان يرتدي كمامة حتى لا ينقل العدو للاخرين حين لا يكون وحيدا

6- راقب الاعراض بدقة شديدة حتى اذا ما احتجت الى رعاية في مستشفى طلبت ذلك من الجهات المختصة.

7- يجب التأكد من فهم كل التعليمات التي زودكم بها الممرضون او الاطباء بخصوص طرق التعامل مع المريض المقيم في المنزل، وأولها انه يجب عليكم مساعدة المريض بالاحتياجات الشخصية والأساسية في المنزل.

8- راقبوا أعراض المريض وإذا اشتد عليه المرض، اتصلوا بمقدم الرعاية الصحية (اي الطبيب او الممرض المختص المكلف بحالتكم) وأبلغوه أن المريض مصاب بفيروس كوفيد-19 للتذكير. وذلك سيساعد (مكتب مقدم الرعاية الصحية ) الجهة الصحية التي تهتم بكم على اتخاذ خطوات لمنع المصابين في المستشفى أو غرفة الانتظار فيها من نقل العدوى الى الآخرين.

9- اطلب من(طبيبك او ممرضك) الاتصال بإدارة الصحة المحلية أو الحكومية للحصول على إرشادات إضافية، أما إذا كان المريض يعاني من حالة طوارئ طبية وتحتاج إلى الاتصال بالإسعاف، فأبلغ طاقم الإسعاف أن المريض قد تم تقييمه أو يجري تقييمه من أجل كوفيد-19.

10- يجب على أفراد الأسرة البقاء في غرفة أخرى أو فصلهم عن المريض قدر الإمكان. ويجب على أفراد الأسرة استخدام غرفة نوم منفصلة وحمام منفصل أيضاً ، إذا كان ذلك متاحًا. والتأكد من أن المساحات المشتركة في المنزل يدخلها الهواء جيدًا، مثلًا عبر مكيف الهواء أو نافذة مفتوحة، إذا سمح الطقس.

11- غسِل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر، حيث يجب أن تقوم بغسل يديك غالبًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم منظف لليدين يحتوي على كحول يحوي على 60 إلى 95٪ من الكحول لتفركهما معًا حتى يجف، والافضل دوما هو ان تغسل الايدي باستخدام الصابون والماء.

12- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة.

13- إذا كان المريض غير قادر على ارتداء كمامة (على سبيل المثال، لأنه يسبب صعوبة في التنفس) ، يجب عليك، بصفتك راعيه، ارتداء كمامة عندما تكون في نفس غرفة المريض.

14- يجب ارتداء كمامة وقفازات طبية يمكن التخلص منها عند لمس أو ملامسة دم المريض أو البراز أو سوائل الجسم، مثل اللعاب والبلغم والمخاط الأنفي والقيء والبول.

15- عند إزالة معدات الحماية الشخصية، قم أولًا بإزالة القفازات والتخلص منها. ثم، قم بتنظيف يديك فورًا بالصابون والماء أو معقم اليدين المعتمد على الكحول. بعد ذلك، قم بإزالة الكمامة والتخلص منها، وقم بتنظيف يديك على الفور مرة أخرى بالصابون والماء أو معقم اليدين المحتوي على الكحول.

16- قم بتنظيف جميع الأسطح “التي تقوم بلمسها بشكل متكرر” ، مثل العدادات، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، ومقابض الأبواب، وتجهيزات الحمام، والمراحيض، والهواتف، ولوحات المفاتيح، والأجهزة اللوحية، والطاولات التي تستخدمها يوميا . كذلك، قم بتنظيف أي أسطح قد تلامس دم أو براز أو سوائل خارجة من الجسم.

17- استخدم رذاذ التنظيف المنزلي والمسح، وفقا لإرشادات الاستخدام الآمن والفعال لمنتج التنظيف، بما في ذلك الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استعمال المنتج، مثل ارتداء القفازات والتأكد من حصولك على تهوية جيدة أثناء استخدام المنتج.

18- اقرأ واتبع التعليمات على ملصقات الغسيل أو أغراض الملابس والمنظفات. وبشكل عام، استخدم منظف الغسيل العادي وفقًا للتعليمات الموجودة على الغسالة وجفف جيدًا باستخدام درجات الحرارة الأكثر دفئًا الموصى بها على ملصق الملابس.

19- ضع جميع القفازات المستخدمة، والكمامات، وغيرها من المواد الملوثة في حاوية مبطنة قبل التخلص منها مع النفايات المنزلية الأخرى، وقم بتنظيف يديك (بالصابون والماء أو معقم اليدين المعتمد على الكحول) مباشرة بعد التعامل مع هذه الأشياء.

المصدر: مركز الوقاية ومراقبة الأمراض في الولايات المتحدة الاميركية CDC