خلافا لقرار سلطة عباس.. اسرائيل تعلن اليوم الثلاثاء إغلاق جسر الملك حسين بين الضفتين حتى اشعار آخر
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لا تعطيل للمدارس والجامعات.. جابر يعلن وقف السفر من والى لبنان وسوريا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا

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