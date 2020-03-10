لا تعطيل للمدارس والجامعات.. جابر يعلن وقف السفر من والى لبنان وسوريا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا

قال وزير الصحة سعد جابر، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر وقف السفر من لبنان وإليها، ووقف السفر من سوريا وإليها باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه تقرر “منع القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالدخول للأردن اعتبارا من 16 آذار/مارس، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول”.

وتابع: ” إيقاف المعابر البحرية مع مصر، وتخفيض عدد الطائرات القادمة بنسبة 50%، ووقف المؤتمرات الدولية والمحلية في الأردن، إلا بما يسمح به مجلس الوزراء وخصوصا الطبية منها”.

“وقف حركة الركاب مع العراق برا، واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر”، بحسب جابر.

وأكّد وزير الصحة أنه لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة.

وكشف أنه “سيعلن غداً عن التعليمات الخاصة بالحجر المنزلي، وله ضوابط وشروط يتم تحديدها بعد أن نشرتها منظمة الصحة العالمية، وتم الإيعاز للمستشفيات بتخصيص 2% من الأسرّة للعزل”.

وقال جابر: “هناك تفاهمات فيما يتعلق بالعاملين الأردنيين في إيلات”

وأعلن جابر أنه “تم رفض دخول الباخرة القادمة للعقبة من إيطاليا، وعلى متنها 700 راكب؛ لأن مدة الحجر غير كافية لضمان السلامة من المرض”.

“سيصدر قرار لمنع إقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور”، وفق جابر.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنه “سيعقد غداً الأربعاء اجتماعا مع وزارتي التربية والاتصالات بخصوص التعليم عن بعد”.

وأضاف العضايلة أنه تم “اعتماد عدة مستشفيات، وهي الملك المؤسس في إربد ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الوبائيات، ومستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى الأمير هاشم في العقبة لفحص العينات”