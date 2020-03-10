بالفيديو.. بوتين يوجه اهانة بالغة جدا للذليل أردوغان عندما تركه ينتظر مع وفده لمدة طويلة خلف ابواب الكرملين
أهم العناوين
جرينتش+2 01:55
كورونا يعيدُ تنظيمَ العلاقاتِ الدوليةِ ويحجمُ الاقتصادَ العالمي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني