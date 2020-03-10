كشف لغز وفاة امرأة دفعها زوجها للغرق بقناة الملك عبد الله

كشفت إدارة البحث الجنائي ملابسات مقتل سيدة على يد زوجها بعد الإبلاغ عن سقوطها ووفاتها غرقاً.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه اسعفت إلى المستشفى قبل أيام سيدة متوفية إثر تعرضها للغرق في قناة الملك عبدالله في منطقة الكريمة، وبالتحقيق مع زوجها، الذي كان يرافقها، أفاد أنه وأثناء مسيره وزوجته بالقرب من القناة سقطت داخلها مما أدى إلى وفاتها.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تولدت لدى المحققين شبهة جنائية بوفاة السيدة، حيث تمت بناء على ما جُمع من معلومات، إعادة التحقيق مع زوجها، الذي اعترف بقيامه بدفع زوجته عمداً داخل القناة على إثر خلافات عائلية بينهما وجرى تحويل القضية للمدعي العام، الذي قرر توقيفه 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

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