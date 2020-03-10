ضبط مركبتي نقل عرضتا حياة الركاب للخطر/ فيديو

ضبط العاملون في قسم المباحث المرورية في إدارة السير بوقت قياسي، حافلتين عموميتين (ركوب متوسط) وسائقيهما بعد متابعة فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن السائقين ظهرا بمقطع الفيديو المتداول، وهما يقومان بملاحقة بعضهما في شارع الجيش بمحافظة الزرقاء، والقيادة بصورة متهورة ما عرض ركابهما ومستخدمي الطريق للخطر، وجرى حجز الحافلتين داخل ساحة حجز قسم سير الزرقاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين.

وحذرت إدارة السير بسائقي مركبات النقل العمومية من خطورة ارتكاب مثل هذه المخالفات، داعية للالتزام بالتحذيرات المتكررة حيال هذه السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتخالف قواعد السلامة العامة للركاب على الطرقات.

https://web.facebook.com/policejo/videos/673336066772389/