خلافا لقرار سلطة عباس.. اسرائيل تعلن اليوم الثلاثاء إغلاق جسر الملك حسين بين الضفتين حتى اشعار آخر

القدس المحتلة – وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت اليوم الثلاثاء، إغلاق معبر الكرامة البري الذي يربط الضفة الغربية المحتلة بالأردن، بالاتجاهين حتى إشعار آخر.

وجاء في قرار الاحتلال أنه سيسمح بمرور الحالات الاستثنائية وعودة المتواجدين في الأردن خلال الفترة القريبة المقبلة، كما سيمسح بعودة الأردنيين إلى عمان، في حين سيتم إبقاء المعابر التجارية مفتوحة.

وأمس الإثنين، ذكر تقرير صحفي أن سلطات الاحتلال تدرس إغلاق معبر “جسر الملك حسين” (أللنبي)؛ التسمية الإسرائيلية لمعبر الكرامة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 29 في بيت لحم 28 وإصابة واحدة في قرية ارتاح بطولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في إلى 58 إصابة، بينها إصابات لعائدين إلى الدولة العبرية، وأخرى جراء انتقال العدوى من مرضى آخرين.

وقررت سلطات الاحتلال، إغلاق محطة القطار في مطار بن غوريون في اللد، ابتداء من يوم غد الأربعاء، بحيث لن يكون بإمكان القادمين السفر بالقطار. وتهدف هذه الخطوة إلى منع القادمين المطالبين بالتواجد في حجر صحي منزلي من السفر في القطار.

وأنشأت “إسرائيل” بعد احتلالها للضفة وغزة معبرًا إلى الأردن، أصبح يعرف بـ “جسر الملك حسين” أو “معبر الكرامة” (حسب التسمية العربية)، و”جسر اللنبي” (التسمية العبرية)، حيث يبعد (55 كيلومترًا غرب عمّان)، وتم تخصيصه لتنقل أبناء الضفة الغربية بشكل أساس.

ثم أضافت إليه معبرًا آخر هو جسر “الشيخ حسين” (90 كيلومترًا شمال عمّان)، كمعبر تجاري، خصص لاحقًا لمرور “الإسرائيليين” والسياح الأجانب، بالإضافة إلى حملة الهوية “الإسرائيلية” من فلسطينيي الداخل المحتل.

وخلافا لهذا الاجراء الاسرائيلي، كان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد صرخ، صباح اليوم الثلاثاء، إن معبر الكرامة/ جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة “يعمل الآن.”

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة : لا نعرف كيف تتطور الامور وعندما تكون صحة وسلامة المواطن على المحك لا نتردد بالتشاور لاتخاذ القرارات.

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أعلنت في بيان لها عن تنقل 2839 مسافرا في كلا الاتجاهين الاثنين قد عبر معبر الكرامة.

واضافت الادارة انه “من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.”

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، قد أعلنت مساء امس الاثنين، إغلاق معبر الكرامة – جسر الملك حسين أمام المغادرين من الأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر، مع بقاء حركة القادمين إلى الأراضي الفلسطينية كما هي عليه.

الناطق باسم اللجنة الوطنية الاردنية للأوبئة نذير عبيدات، قال الاثنين، إن الأردن وفلسطين ينسقان بشأن تطورات فيروس كورونا ومستجداته وفيما يتعلق بإغلاق الحدود بين الجانبين من عدمه.

كما اكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، في وقت سابق الاثنين، إن الحكومتين الفلسطينية والأردنية على اتصال دائم للتنسيق بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا: “قد نضطر لإغلاق الجسور خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف: “الجانبان الفلسطيني والأردني يدرسان إغلاق المعابر بين البلدين إذا اقتضت الضرورة”.