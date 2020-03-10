استمرار عملية التنقل اليوم بين الضفتين عبر جسر الملك حسين



صرح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، إن معبر الكرامة/ جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة “يعمل الآن.”

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة : لا نعرف كيف تتطور الامور وعندما تكون صحة وسلامة المواطن على المحك لا نتردد بالتشاور لاتخاذ القرارات.

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أعلنت في بيان لها عن تنقل 2839 مسافرا في كلا الاتجاهين الاثنين قد عبر معبر الكرامة.

واضافت الادارة انه “من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.”

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، قد أعلنت مساء امس الاثنين، إغلاق معبر الكرامة – جسر الملك حسين أمام المغادرين من الأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر، مع بقاء حركة القادمين إلى الأراضي الفلسطينية كما هي عليه.

الناطق باسم اللجنة الوطنية الاردنية للأوبئة نذير عبيدات، قال الاثنين، إن الأردن وفلسطين ينسقان بشأن تطورات فيروس كورونا ومستجداته وفيما يتعلق بإغلاق الحدود بين الجانبين من عدمه.

كما اكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، في وقت سابق الاثنين، إن الحكومتين الفلسطينية والأردنية على اتصال دائم للتنسيق بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا: “قد نضطر لإغلاق الجسور خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف: “الجانبان الفلسطيني والأردني يدرسان إغلاق المعابر بين البلدين إذا اقتضت الضرورة”.