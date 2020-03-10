أنباء عن زيارة سرية لرئيس المخابرات المصرية لدمشق ولقاء نظيره السوري الاسبوع الماضي

القاهرة – عربي21

قالت تقارير ووسائل إعلام سورية إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، قد زار العاصمة السورية دمشق، في 2 آذار/ مارس الجاري، والتقى مسؤولين سوريين.

ونقلت صحيفة “الوطن”، المُقربة من الحكومة السورية عن مصادر لم تسمها، قولها إن “الوزير عباس كامل زار دمشق يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، والتقى عددا من المسؤولين السوريين.

وقالت المصادر إن كامل تم استقباله من قبل نظيره السوري رئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك وبحث معه تطورات الحرب على الإرهاب في سوريا، ومستجدات الأوضاع في المنطقة”.

ولم تعلن السلطات المصرية أو السورية عن هذه الزيارة وأسبابها حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن زيارة عباس كامل إلى دمشق تأتي بعد زيارات سرية مكوكية قام بها لعدد من الدول العربية أبرزها تونس والجزائر وليبيا الشرقية من أجل تشكيل تحالف أمني استخباراتي لمواجهة الوجود التركي في المنطقة العربية.

وذكرت التقارير أن هناك تنسيقا من قِبل المحور المصري- الإماراتي- السعودي بشأن تقديم الدعم اللازم لسوريا، وقيادة مواجهة غير مباشرة مع تركيا على الأراضي السورية، مؤكدة أن الملف السوري من المقرر أن يشهد نشاطا واسعا ضد أنقرة خلال الفترة المقبلة.

ولا يُعد هذا اللقاء بين عباس كامل ومسؤولين سوريين هو الأول من نوعه، فقد كشفت القاهرة، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، عن لقاء غير معلن جمع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس مكتب الأمن الوطني بالنظام السوري، علي المملوك.

وحينها قالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن كامل والمملوك “بحثا القضايا الأمنية والسياسية ومكافحة الإرهاب”.

كما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مملوك زار مصر بدعوة من رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل.