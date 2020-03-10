آذار شهر الازهار.. طقس دافئ وارتفاع ملموس على الحرارة غدا

يطرأ انخفاض طفيف اليوم على درجات الحرارة، مع بقاء الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية.

ويبقى الطقس دافئاً نسبياً بوجهٍ عام في العديد من المناطق، ومائلا للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة على فترات. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، وترتفع نسب الرطوبة في مناطق الأغوار الجنوبية ووادي عربة مع تشكل الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه. ونهار غد الأربعاء يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 9-11 درجة مئوية. ويكون الطقس غالباً مُشمسا ودافئاً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، ومائلا للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف ارتفاع الموج.

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