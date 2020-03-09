ولعت.. رئيس منظمة الصحة العالمية يعلن ان خطر تحول كورونا إلى وباء قد أصبح حقيقيا للغاية

موسكو – سبوتنيك.

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية آخر المستجدات بخصوص تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في مؤتمر صحفي.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين إن خطر تفشي الفيروس التاجي ليصبح وباءً عالمياً أصبح حقيقياً بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة.

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله: “الآن وقد أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، أصبح خطر حدوث وباء حقيقي للغاية”.

لكنه أضاف أنه يمكن أن يكون أول وباء خاضع للسيطرة في التاريخ حيث إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد قد تغير المسار الذي سلكه الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم للصحفيين في مؤتمر صحفي: “خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس”.

وأضاف: ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن 77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.

وأكد أدهانوم أن “الصين بصدد السيطرة على المرض (فيروس كورونا) وهناك تراجع في عدد الحالات”، مشيرا إلى أن “77 في المئة ممن أصيبوا بالفيروس في الصين شفوا من المرض وعادوا إلى حياتهم الطبيعية”.