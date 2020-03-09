نقابة تجار الالبسة تستهل حملة شعبية للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات

طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية بضرورة تعديل أسعار المشتقات النفطية بالسوق المحلية بما يتناسب وانخفاض أسعار النفط عالميا.

واشارت النقابة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، الى أن أسعار النفط انخفضت بنحو أكتر من 50 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، جراء تبعات فيروس كورونا وحالة الركود التي طالت أسواق العالم وتراجع الإنتاج الصناعي في العديد من الدول.

وبينت ان تعديل اثمان المحروقات سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن وزيادة السيولة بالسوق المحلية ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية وتقليل الكلف التشغيلية، ما ينعكس على اسعار السلع والخدمات.

وانخفضت أسعار النفط ومشتقاته بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر شباط الماضي بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.