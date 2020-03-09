ناهد السباعي تكثف ساعات تصوير مسلسل “النهاية” لعرضه برمضان المقبل

تكثف الفنانة ناهد السباعي ساعات تصوير مسلسلها الجديد (النهاية) المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وتجسد ناهد السباعي شخصية زوجة الفنان يوسف الشريف وتدخل في العديد من الحروب والصراعات؛ بسبب استنساخ زوجها إلى روبوت خلال الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل (النهاية) حول عالم التكنولوجيا والتطورالسريع، حيث يقوم البطل “مهندس تكنولوجى” بمحاولة وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة البطل لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويتم خطفه فى أحداث المسلسل .

وكانت ناهد السباعى قد شاركت مؤخرا فى فعاليات مهرجان الجونة بفيلم قصير بعنوان (هذه ليلتى) الذي تناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع.