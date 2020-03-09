ضبط حفارة مخالفة بالجيزة وشاحنة محملة بالبازلت بالزرقاء

ضبطت وزارة المياه اليوم الأثنين، حفارة مخالفة بمنطقة الجيزة جنوب عمان تحفر بئرا مخالفة وشاحنة محملة بصخور البازلت المستخرجة من منطقة الهاشمية بالزرقاء بطريقة مخالفة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأثنين، إن حملاتها مستمرة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، والتي تنفذها فرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأوضحت أن صورا جوية عبر الأقمار الصناعية بينت عملية حفر بئر مخالفة في منطقة الجيزة داخل مزرعة، وبعد التأكد من البيانات المتوفرة، نسقت الوزارة حملة أمنية صباح اليوم، وضبطت الحفارة المخالفة أثناء قيامها بالحفر على أعماق كبيرة لاستخراج المياه بطريقة مخالفة لأحكام القانون وضبطت شخصا، يحمل جنسية عربية، يعمل عليها ، وقد تمت إزالة الأعمال كافة واقتياد الحفارة إلى الحجز في المركز الأمني.

وأضافت أنه، ضمن حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات على استخراج صخور البازلت في محافظة الزرقاء /الهاشمية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ضبطت (سطحة) شاحنة كبيرة محملة بصخور البازلت المستخرجة من داخل حرم أراضي الخزينة في محطة الخربة السمرا بطريقة مخالفة، لبيعها بطرق مخالفة كونها ذات عائد اقتصادي كبير، وحجزت الشاحنة والحمولة لدى مركز أمن الهاشمية وتم ايداعها لدى مديرية المشاغل المركزية، كما حجز السائق لاستكمال التحقيق معه واحالته الى المحكمة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الأجهزة الرسمية والأمنية لرصد وإزالة أية اعتداءات، داعية جميع المواطنين في المناطق كافة إلى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه (117116)، والذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.