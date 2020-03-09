صيّفت.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء معتدلة اليوم وغداّ وبعده

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة نهارا في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات النهار.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات النهار.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 19 – 10، وفي مرتفعات الشراة من 20 – 9، وفي مناطق البادية من 16 – 11، وفي مناطق السهول من 23 – 11، وفي الأغوار الشمالية من 29 – 17، والأغوار الجنوبية 30 – 19، والبحر الميت 30 – 18، وخليج العقبة 30 – 17 درجة مئوية.

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