حركة التنقل مع سوريا ما زالت طبيعية حتى اليوم الاثنين

قال مصدر حكومي، صباح اليوم الاثنين، إن “حركة الركاب والبضائع مع الجانب السوري تعمل كالمعتاد، ولا إغلاقات حتى الآن” عبر معبر جابر نصيب الحدودي.

وأضاف أن “الأردن لم يبلغ رسميا حتى الآن بقرار سوريا، وبالتحديد العاملين في المعبر لم يبلغوا حتى الآن بقرار قرار سوريا” الذي ينص على “تعليق الزيارات والرحلات مع الأردن أفراداً ومجموعات لمدة شهر.

وأوضح المصدر أنه “في حال حدثت أي مستجدات على حركة النقل في المعابر سيتم الإبلاغ عنها”.

مدير عام هيئه النقل البري صلاح اللوزي، قال امس الأحد، إن “حركة الركاب والبضائع مع الجانب السوري لا تزال سارية، وتعمل كالمعتاد حتى الآن” عبر معبر جابر نصيب الحدودي.

وأضاف لـقناة “المملكة” أن “الأردن لم يبلغ رسميا حتى الآن بقرار سوريا” الذي ينص على “تعليق الزيارات والرحلات مع الأردن أفراداً ومجموعات لمدة شهر”.

“لا تغيير في حركة نقل الركاب والبضائع مع الجانب السوري أو منع لعبورهم بين الجانبين”، أضاف اللوزي، موضحا أن “القرار السوري شدد على المجموعات السياحية الدينية”.

وكان مجلس الوزراء السوري، قد قرر امس الأحد، تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار “العراق والأردن” أفراداً ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر، متابعة لإجراءات احترازية ووقائية متخذة في جميع المنافذ والمعابر البرية والبحرية والجوية بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوضح اللوزي “أن الحركة على الحدود الأردنية السورية كانت اليوم طبيعية وأغلقت الحدود حتى الساعة 06:30 مساء دون أي أن يصل ضباط الارتباط ومراكز الإقامة والحدود في المنطقة الحدودية بلاغ بتعليق حركة النقل مع سوريا”.

وتوقع أنه في حال إبلاغ الأردن بالقرار رسميا، أن “يستثنى منه حركة البضائع كما جرى مع الجانب السعودي كإجراء مؤقت لوقف حركة الركاب”.