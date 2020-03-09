تنبيه مسبق للعابرين.. السلطة تنسق مع الأردن لإغلاق الجسور بين الضفتين قريبا لمنع انتشار كورونا

رام الله – وكالات

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، عن إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرفع عدد الإصابات في الضفة الغربية (بيت لحم) إلى 20 إصابة.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: “يجري فحص 137عينة جديدة، توقعاتنا بازدياد الإصابات مع مرور الوقت”.

ونوه إلى “تدشين مستشفى جديد في بيت لحم، معد بشكل كامل؛ للتعامل مع الحالات، حيث أصبح جاهزاً لاستقبال الحالات”.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن هناك تنسيقا مع الأردن لإغلاق الجسور قريباً، “وهذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج”.

واستطرد: “نحيي أهل بيت لحم على تعاطيهم بكل جدية مع الحالة، فشعبنا أظهر تعاوناً كبيراً وروح تضامن غير مسبوقة، نشكر جميع من يساهم بالسيطرة على الحالة”.