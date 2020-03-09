بالفيديو.. بوتين يوجه اهانة بالغة جدا للذليل أردوغان عندما تركه ينتظر مع وفده لمدة طويلة خلف ابواب الكرملين

فيديو جديد سربه الروس الليلة الماضية يظهر كيف اهان بوتين اردوغان قبل لقائهما الاخير، جعله ينتظر دقيقتين وقوفاً مع وفده حتى فتحوا له الباب ليدخل على بوتين، الأمر الذي دفعه للجلوس بعد أن تعب واحمرّت ودائجه!

المفاوضات في عالم السياسة لها أشكال عدة تبدأ بالشكل البروتوكولي قبل أن تنتهي بصياغة البيان الختامي.

الرسالة لأردوغان من هذا المشهد, هو القول له: أن الزعبرات وإطالة اللسان سترتد على صاحبها إهانة, نذكركم بتهديده للروس والإيرانيين والسوريين قبل بدء ربيعه الحربي الذي انتهى بهزيمة كبرى له.

الساعة التي وضعت بين الرئيسين عليها تماثيل لمقاتلين في معركة لها دلالات كبيرة.فهي تمثل هزيمة الأتراك في بلغاريا بين عامي 1877-1878 وهي رسالة “قوة” أراد بوتين توجيهها إلى ضيفه التركي.

لقد ترك بوتن وفد أردوغان واقفاً تحت تمثال للأمبراطورة الروسية كاترين العظمى التي انتصرت على العثمانيين.