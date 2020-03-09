ابن سلمان (قاتل خاشقجي) يحاكم انصار حركة حماس المعتقلين في السعودية بتهمة "الانتماء لكيانٍ إرهابي مجرم"
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أمن السلطة في نابلس يفرج اليوم عن القيادي الفتحاوي حسام خضر المحسوب على جماعة دحلان 

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