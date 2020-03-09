أسعار النفط تهوي 30% بعدما خفضت السعودية أسعارها وخططت لزيادة إنتاجها الشهر المقبل

هوت أسعار النفط نحو 30%، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا المستجد في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث، عقب تحرك السعودية، بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولارا، أو ما يعادل 27% إلى 33.04 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 12 شباط/ فبراير 2016.

والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 كانون الثاني/ يناير 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11.88 دولارا، أو ما يعادل 29% إلى 29.40 دولارا للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولارا، وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 شباط/ فبراير 2016. ويتجه الخام الأميركي، على الأرجح، إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33% في كانون الثاني/ يناير 1991.

ويُنهي تفكك المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن 3 سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدران لوكالة رويترز، امس الأحد، إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن 10 ملايين برميل يوميا في نيسان/أبريل، بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية آذار/ مارس.

وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها لتخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

خسائر في أسواق المال

وقد سجّلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، على خلفية انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنحو 30% في خضم “حرب أسعار” بدأتها السعودية.

وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9.5%؛ مما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، في حين سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنسبة 9% ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 7.1%.