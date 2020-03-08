وفقا لوكالة رويترز.. السلطات السعودية تحتجز 3 من كبار أفراد الأسرة المالكة أحدهم شقيق الملك بدعوى التخطيط لانقلاب
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جرينتش+2 08:49
وفقا لوكالة رويترز.. السلطات السعودية تحتجز 3 من كبار أفراد الأسرة المالكة أحدهم شقيق الملك بدعوى التخطيط لانقلاب

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