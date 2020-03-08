وزارة الصحة تعلن عن تجهيز موقع جديد لغايات الحجر الصحي

قالت وزارة الصحة، إن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد، بلغت 80 حالة، فيما بلغ العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بالفيروس221 حالة.

وأكدت في الموجز الإعلامي اليومي حول التعامل مع الفيروس في الأردن، أنه لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس حتى نشر هذا الموجز، باستثناء إصابة واحدة أعلن عنها سابقا، مبينة أن المصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

وقالت الوزارة، إن العمل جار على تجهيز موقع حجر صحي جديد، يضاف إلى المواقع المعتمدة وهي: مستشفى الوبائيات – مستشفيات البشير، وفندق في عمّان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر.

وأعادت الوزارة التأكيد على بعض إلاجراءات المتعلقة بالسفر، من خلال تقديم النصح للمواطنين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى، في ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

كما بينت الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويُحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، وهي: الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

ونصحت الوزارة، المواطنين القادمين من بعض الدول التي يوجد فيها عدد كبير من الإصابات بالفيروس، مثل العراق، ومصر، وفرنسا، واِسبانيا، وألمانيا، بالقيام بالحجر المنزلي الذاتي بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، والاتصال بالجهات الصحية في حال ظهور أعراض ليتم التواصل معهم واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ولفتت إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، للحد من إمكانية دخول المرض إلى المملكة وانتشاره، وتشمل، منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة، ووقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في المملكة الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض، بالإضافة الى وقف الرحلات المدرسية الخارجية، وتعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

وذّكّرت الوزارة بخدمة الاستشارات الطبية والتوعوية حول فيروس كورونا المستجد التي اطلقتها اخيرا، عبر الرقم المجاني 111. كما بينت المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها، وهي مستشفيات البشير، و الجامعة الأردنية، والزرقاء الحكومي الجديد، ومستشفى الملك عبدالله المؤسس، والكرك الحكومي، مستشفى الأمير هاشم العسكري.

ودعت الوزارة المواطنين التواصل معها من خلال الإتصال على الارقام التالية: (111/065004545/0778410186)، للاستفسار عن أي أمر يتعلق بالفيروس وأي إجراءات بشأنه.

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