وداعا للشتاء.. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وأجواء لطيفة

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهار اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات النهار، قد تثير غبارا خفيفا في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء دافئة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 17 – 8، وفي مرتفعات الشراة من 17 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 10، وفي مناطق السهول من 21 – 12، وفي الأغوار الشمالية من 27 – 15، والأغوار الجنوبية 29 – 17، والبحر الميت 28 – 17، وخليج العقبة 28 – 16 درجة مئوية.

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