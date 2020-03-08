ليس بينها الاردن.. قطر تمنع دخول 14 جنسية بسبب كورونا

أصدرت السلطات القطرية، مساء اليوم الأحد، قرارا بمنع 14 جنسية من بينها إيران ولبنان والعراق وسوريا، دخول أراضيها، بسبب فيروس كورونا.

وقال مكتب الاتصال الحكومي إنه إضافة إلى تعميم الخطوط الجوية القطرية بشأن الرحلات من وإلى إيطاليا، سيتم تعليق الدخول مؤقتا لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من بعض الدول كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك اعتبارا من تاريخ 9 مارس الجاري.

وأفاد مكتب الاتصال بأن قرار تعليق دخول القادمين إلى قطر مؤقتا من بعض الدول كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا يتضمن كلا من بنغلاديش، والصين، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وسوريا، وتايلاند.

وكانت وزارة الصحة القطرية قد أعلنت تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصا.

وبينت الوزارة في بيان، أن المصابين الجدد وافدون وتم وضعهم قيد الحجر الصحي التام في مركز الأمراض الانتقالية، مشددة على أن مؤشرات تفشي فيروس كورونا في البلاد لا تزال منخفضة.

وأوضحت أنه قد تم إخضاع كل من كان يشارك المصابين الجدد في السكن للحجر الصحي، مع فحص جميع الأشخاص الذين اختلطوا بالمرضى.

جدير بالذكر أن الوزارة أكدت اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في جميع منافذ الدولة لمواجهة تفشي الفيروس.