في يوم المرأة العالمي.. مصممات أزياء مبدعات صنعن تاريخ الموضة العالمية

المصدر: محلة هي

بمناسبة يوم المرأة العالمي 2020 ، احتفت مجلة “هي” بمصممات عالميات رائدات صنعن تاريخ الموضة العالمية بقوة وجراءة ونظرة ريادية لمستقبل مشهد الموضة الآن وفي الأزمنة القادمة ،

وفيما يلي ابرز اولئك المبدعات..

كوكو شانيل

كوكو شانيل اسم مرتبط بعالم الموضة العالمية وقصة عظيمة وملهمة نعيشها في يومنا الحالي. استطاعت المصممة كوكو شانيل تحدي الصعب ومحاربة ظروفها القاسية بموهبتها الإبداعية في عالم صناعة الازياء. أنشات أعظم امبراطورية في عالم الموضة وهي من أهم الأيقونات في عالم الازياء.

السا شياباريلي

صنعت المصممة الإيطالية السا شياباريلي من اسمها علامة أزياء رائدة في صناعة الكوتور. هي أول من أدخل السحاب في ازياء الكوتور، وابتكرت قصة ال cullouts الشهيرة ولها تعاونت مميزة من فنانين عالميين شهيرين. كانت لها نظرة فريدة ولم تكن تواكب الصيحات ولم تستمر ماركات الازياء الخاصة بها مدة طويلة وقتها. ولكن العالم الآن يحتفي بتصاميمها الفنية بحس الكوتور المترفة مع اعادة إنشاء العلامة في وقتنا الحالي.

فيفيان ويستوود

مصممة بريطانية حاصلة على جوائز في مجال الازياء. تتميز المصممة بجرأتها وإبداعها في تصميم أزياء ذات طابع فني غريب وخارج عن المألوف. كان لها تأثير قوي في مشهد الموضة وخاصة في السبعينات ويعود ذلك لمفاهيمها الفنية التي قدمتها من خلال أزيائها.

ديان فون فورستنبرغ

اشتهرت مصممة الازياء وريادية الأعمال البلجيكية الأمريكية بتصاميمها المرحة والملونة، وخاصة تصميم فستان لف wrap dress ￼الأيقوني والشهير الذي لاقى رواجا واستحسانًا عالمياً كبيراً من قبل الكثير من السيدات.

كارولينا هيريرا

ارتبط اسم الدار بإطلالات ملكية فاخرة عبر التاريخ من أبرزها ستايل جاكلين كينيدي وميشيل اوباما.

تهتم المصممة بتصميم قطع راقية وأنيقة من دون تكلف بسيط معتمدة على الألوان والنقوش الكلاسيكية في تصميم القطع الفاخرة.

ماريا غراتسيا كيوري

استطاعت المصممة ماريا غراتسيا كيوري على احداث ثورة عصرية رائجة في عالم دار الأزياء حيث قدمت توجهات ومفاهيم إبداعية جديدة تمكن المرأة في أزياءها بأسلوب يحاكي إرث الدار العريق بطابع عصري

ريم عكرا

تستمع المصممة اللبنانية العالمية ريم عكرا بشهرة كبيرة وواسعة نظراً بموهبتها الثاقبة في عالم صناعة الأزياء الفاخرة. تتميز ريم بتصاميمها التي تزخر بالتفاصيل المطرزة والتي تحاكي ذوق كل امرأة رومانسية تعشق التفاصيل الجميلة في أزيائها. تتخص ريم عكرا في تصميم فساتين أعراس فاخرة وكما تصدرت أزياءها أغلفة مجلات عالمية في عالم الموضة، وتألقت نخبة من مشاهير هولييود بفساتينها الراقية.

فيكتوريا بيكهام

دخلت فيكتوريا بيكهام عالم الموضة بقوة حيث استعرضت فلسفتها في التصميم من خلال تمكين المرأة في أزيائها. تميل فيكتوريا الى الخطوط والقصات المستقيمة والألوان الأنثوية والكلاسيكية التي تناسب ذوق كل امرأة عصرية ومستقلة.