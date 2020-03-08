بمناسبة يوم المرأة العالمي.. الحكومة تقر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020 – 2025

أقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020 – 2025، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار/ مارس من كل عام، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.

وقال العضايلة: إن إقرار الاستراتيجية يجدد التزام مجلس الوزراء بتمكين المرأة، وحماية حقوقها، والتعهد بالتشاركية في تنفيذها، للمساهمة في تعزيز دور المرأة في التّنمية الوطنيّة.

وأضاف بهذه المناسبة: “نعتز بالنساء الأردنيات في الأردن وخارجه، وكم كنتُ فخوراً أن التقيتُ النشمية الأردنية الدكتورة شمس عبدالله العمرو، قاضي محكمة العدل الدولية، أثناء مشاركتي في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة التي جسدت دورا مهما للمرأة الأردنية في أكبر هيئة قضائية دولية”.

“مكافحة الفساد”

كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأحد أيضا، الموافقة على الأسباب لمشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.

وقال العضايلة في إيجاز في رئاسة الوزراء، إن مشروع القانون يهدف إلى مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لهذا القانون، باعتبار جرائم المال السياسي والأسود وجرائم ينض عليها قانون الانتخاب باعتبارها جرائم فساد

كما وافق المجلس أيضا، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل قانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، لبسط الرقابة على نمو الثروات والتأكد من عدم التباسها بشبهات فساد وتجريم غسل أموال ناتج عن أفعال فساد.