وفقاً لـ رويترز وأسوشييتد برس .. السعودية تحتجز 3 من زعماء الأسرة المالكة أحدهم شقيق الملك بدعوى التخطيط لانقلاب
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جرينتش+2 08:20
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. الحكومة تقر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020 – 2025

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