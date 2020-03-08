بسبب كورونا.. إيطاليا تفرض حجرا صحيا على أكثر من 15 مليون شخص في شمال البلاد/ فيديو

وقع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي ليل السبت/ الأحد مرسوما يتم بموجبه عزل نحو 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال البلاد بما في ذلك ميلانو، العاصمة الاقتصادية، وفينيسيا، إحدى المقاصد السياحية الرئيسية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المتفشي في البلاد والذي أودى بحياة 233 شخصا حتى الآن بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المنتشر في إيطاليا، تم ليل السبت/ الأحد توقيع مرسوم حكومي يرمي إلى وضع ملايين الأشخاص في شمال إيطاليا في الحجر الصحي، وفقا لما نشره رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي على حسابه الخاص بتويتر.

وأعلن كونتي عبر تويتر توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض ابتداء من يوم الأحد، قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا وهي المناطق الأكثر تأثرا بالفيروس بما في ذلك ميلانو والبندقية.

وفي سابقة بالنسبة لأوروبا، تم اليوم الأحد فرض حجر صحي على أكثر من 15 مليونا من سكان شمال إيطاليا.

ووفقًا لنص هذا المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة، يجب أن يقتصر التنقل في هذه المنطقة على المتطلبات المهنية وحالات الطوارئ الصحية. كما تُحظّر جميع الأحداث الثقافية أو الرياضية أو الدينية.

حيث أغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشارالفيروس.

15 مليون شخص في العزل الإجباري

وجاء في نص المرسوم الذي نشر أيضا على موقع الحكومة الإلكتروني أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا، أغلقت الحكومة من الأحد وحتى الثالث من نيسان/أبريل الملاهي الليلية وصالات الكازينو والألعاب وغيرها من الأماكن المشابهة في أنحاء البلاد.

لكن سيبقى من الممكن التردد إلى الأسواق أو إلى حانة أو مطعم، شرط احترام إبقاء مسافة متر على الأقل بين الزبائن.

وتضاف هذه الإجراءات غير المسبوقة إلى إغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف آذار/مارس في أنحاء البلاد.

إذا كنت مصابا.. إلزم بيتك

وسيتم الزام أي شخص تثبت إصابته بفيروس كورونا، بالإقامة في منزله، وفقًا لنص المرسوم.

وباتت إيطاليا إحدى أكبر بؤر فيروس كورونا خارج الصين القارية التي رصد فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.

واحصت إيطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية الى 233 فيما ارتفع عدد الاصابات الى 5883، بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

وتعتبر إيطاليا هي البلد الأكثر تضررا في أوروبا والثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم، وغالبية الإصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية من البلاد.